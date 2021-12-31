Başkan Soyer duyurdu: Öğrencilerin beklediği o para yattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ihtiyaç sahibi 5 bin aileye, üniversitede öğrenim gören çocukları için verilen öğrenim desteğinin ilk kısmının yatırıldığını duyurdu. Başvuru sahipleri isimlerine yatırılan bin 200 TL’yi Vakıfbank şubelerinden çekebilecek. Üniversite Eğitim Desteği kapsamında ailelere toplam 3 bin 200 TL aktarılmış olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda verilen üniversite öğrencilerine öğrenim desteğinin bin 200 TL’lik ilk kısmı yatırıldı. Başvuru sahipleri desteğin ilk kısmını kimlik kartlarını ibraz ederek Vakıfbank şubelerinden çekebilecek. Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yapan Başkan Tunç Soyer, “Bu ekonomik krizde önce geleceğimizi kurtaracağız. Gençlerimize 3200 TL'lik eğitim desteğimizin 1200 TL'sini hesaplara yatırdık. Koşullar ne olursa olsun, biz yanınızdayız” ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 bin aileye toplam 3 bin 200’er TL’lik öğrenim desteği sağlayacak.