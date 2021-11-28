Başkan Soyer İtalya'da, İzmir'in yol haritasını anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı Tunç Soyer, İtalya’nın Belluno kentinde düzenlenen Cittaslow (Sakin Şehir) Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısına katıldı. Soyer, dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edilen İzmir’in yol haritasını üye kentlerle paylaştı. Toplantıda aralarında Foça’nın da bulunduğu Türkiye’den üç kent daha Cittaslow’a üye oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı Tunç Soyer, İtalya’nın Belluno kentinde düzenlenen Cittaslow (Sakin Şehir) Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısına katıldı. İtalya, Polonya, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Almanya, Hollanda, Çin ve Kore'den Cittaslow temsilcilerinin bir araya geldiği toplantının açılışını yapan Belluno Belediye Başkanı Jacopo Massaro katılımcılara teşekkür etti. Toplantıda sakin yaşam felsefesini büyük şehirlerde uygulamak için İzmir’de başlatılan Cittaslow Metropol projesi konuşuldu. İzmir’de yapılan çalışmaların iki ayağı olduğundan bahseden Başkan Tunç Soyer, büyük kentlerde sakin şehir felsefesinin benimsenmesi ve yaşam kalitesinin artması için benimsenmesi gereken ilkeler üzerinde çalışırken, bir taraftan da mahalle ölçeğinde halkın katılımıyla bazı uygulamalar yaptıklarını vurguladı. Soyer, “Konak’taki Pazaryeri ve Karşıyaka’daki Demirköprü mahallelerinin analizine başladık. Anket, odak grup görüşmeleri ve derinlemesine görüşmeler yöntemleriyle mahallelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, potansiyelini mahalle sakinleriyle birlikte çalışıyoruz. Sorunlar ve talepler ortaya çıktıktan sonra şartların iyileştirilmesi için müdahaleler geliştirilecek” dedi.

“Diğer kentler için takvimlendirilmeli”



Cittaslow Metropol çalışma grubunun üyelerinden Fransız temsilci Giorgio Bonacci de ortaya konulan yol haritasının Cittaslow'a üye olmak isteyen herhangi bir kente sunulacak kadar basitleştirilmesinin gerekliliğine değindi. Giorgio Bonacci, Cittaslow Metropol projesinin uzun vadeli bir çözüm süreci olarak takvimlendirilmesinin önemli olduğunu ekledi.

Türkiye’den üç yeni üye



Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Türkiye'den üç kent Cittaslow’a üye oldu. Toplantı sonunda düzenlenen sertifika töreninde Türkiye'nin yeni Cittaslow üyeleri olarak Malatya’dan Arapgir, İzmir’den Foça ve Bursa’dan İznik sertifikalarını aldı. Arapgir ve İznik'in Cittaslow sertifikaları Başkan Tunç Soyer'e, Foça'nın sertifikası ise Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e sunuldu.

Üç yeni üyenin de kendi değerlerine ve kimliklerine sahip çıkan, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini arttırmaya çalışan kentler olduğunu vurgulayan Başkan Tunç Soyer, şehirlerin Cittaslow olmak için kültürüne, doğasına, tarihine sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

“Cittaslow felsefesi kentleri güçlü kılacak”

Toplantıda Cittaslow ulusal ağ koordinatörleri de ülkelerindeki gelişme ve çalışmalardan bahsetti. Polonya Koordinatörü ve Gorowo Ilaweckie Belediye Başkanı Jacek Kostka, Polonya'da 20 Cittaslow üye kent olduğunu, bunun hem Polonya hem Avrupa Birliği için önemli olduğunu vurguladı. Cittaslow Polonya ağının 15. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Jacek Kostka, herkesi etkinlikler için davet etti.

Almanya Koordinatörü ve Deidesheim Belediye Başkanı Manfred Dörr, koronavirüs krizinin bütün dünyayı değiştirdiğini, korona sonrası dünyada sürdürülebilirlik ve Cittaslow felsefesinin kentleri daha güçlü kılacağını vurguladı. Belçika Koordinatörü ve Silly Belediye Başkanı Christian Leclerq de Cittaslow'un zor zamanlarda dayanışma anlamına geldiğini ve uluslararası işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

“Cittaslow Metropol önemli bir girişim”



Kore Koordinatörü Prof. Dr. Bon Sohn İzmir'de yapılan Cittaslow Metropol çalışmalarının büyükşehirlerde Cittaslow felsefesinin yayılması için önemli bir girişim olduğunu anlattı. Çin Koordinatörü ve Yaxi temsilcisi Li Xiaobin, Yaxi'de açılan Cittaslow marketinden bahsederek, Çinlilere Cittaslow’un hikâyesini anlatmak için kurulan tesise destek veren diğer ağlara teşekkür etti. Fransa Temsilcisi Giorgio Bonacci, Fransa'da 12 Cittaslow üyesi olduğunu ve kentlerine gelen ziyaretçilere yönelik turizm faaliyetleri geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.