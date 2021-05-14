Başkan Soyer: Kimsenin İzmirimizi kirletmesine izin vermeyeceğiz

Başkan Soyer yüksek miktarda tehlikeli atık içeriği basına yansıyan Brezilya’ya ait dev uçak gemisiyle ilgili açıklama yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca gönderilen 30 Nisan tarihli yazıya göre söküm için Aliağa’ya getirilecek gemiyle ilgili Bakanlığa henüz ön bildirim başvurusu yapılmadığını aktaran Başkan Soyer, “Bu dev gemiyi takip etmeye devam edeceğiz ve kimsenin güzel İzmirimizi kirletmesine izin vermeyeceğiz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüksek miktarda tehlikeli atık içeriğiyle basında adı geçen Brezilya’ya ait dev NAe São Paulo uçak gemisi hakkında açıklama yaptı. Uçak gemisinin söküm için Aliağa’ya getirilen diğer gemilerden öncelikle büyüklüğü ve dolayısıyla içerdiği tehlikeli atık miktarı bakımından farklı olduğunu dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Basında çıkan haberlerin İzmirlileri ne kadar endişelendirdiğini biliyorum. Çevreci arkadaşlarımızın ve meslek örgütlerimizin bu dev geminin, Aliağa’da sökülecek olmasına karşı gösterdiği tepkiyi çok iyi anlıyorum. Ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili tüm İzmir’in, Ege’nin ve hatta tüm Türkiye’nin sorumluluğunu omuzlarımda hissediyorum” dedi.

Konunun takipçisiyim



Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Şundan emin olun ki en başından itibaren bu konunun takipçisi olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak konuyla ilgili 26 Nisan 2021’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazdık. Bakanlık 30 Nisan’da bu yazımıza yanıt verdi ve kendilerine gemiye ilişkin herhangi bir ön bildirim başvurusu yapılmadığını söyledi. Henüz böyle bir başvurunun yapılmamış olmasını şans olarak değerlendiriyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ve söküm iznini verecek Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı liman başkanlıklarını ise bundan sonraki süreçte de şeffaf davranmaya, gemiyle ilgili her adımı İzmir halkıyla paylaşmaya çağırıyorum. İlgili bakanlıkların bu geminin Türkiye'ye gelmesine ve Türkiye'de sökülmesine izin vermeyeceklerine inanıyorum. İzmir'in beklentisi, bu geminin şehrimizden ve ülkemizden uzak tutulmasıdır. Nasıl ki en başından itibaren konunun takipçisi olduysak bundan sonraki süreçte de bu dev gemiyi takip edeceğiz ve kimsenin güzel İzmirimizi, bölgemizi ve ülkemizi kirletmesine izin vermeyeceğiz.”

Yaşam savunucuları geminin 600 ton asbest içerdiği ve radyoaktif malzeme taşıdığı bilgisini veriyor. Bu iddiayı meslek örgütleri de dillendiriyor ve tehlikeli içeriğin toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği vurgulanıyor.

32 bin 800 ton ağırlığında

Brezilya basınına yansıyan bilgilere göre 32 bin 800 ton ağırlığındaki ve 265 metre uzunluğundaki NAe São Paulo 1960 yılında denize indirildi. 1963-2000 yılları arasında Fransa donanmasında görev yaptı ve Fransa’nın nükleer testlerine katıldı. 2000’de Brezilya’ya satıldı.