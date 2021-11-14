ÜNLÜ YAZAR HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ YAZAR HAYATINI KAYBETTİ
0
DANS YARIŞMASI DÜZENLENDİ
DANS YARIŞMASI DÜZENLENDİ
0
BUCA İÇİN PROJE ÜRETTİLER
BUCA İÇİN PROJE ÜRETTİLER
0
TARİHİ EVLERE YOĞUN İLGİ
TARİHİ EVLERE YOĞUN İLGİ
0

Başkan Soyer üreticilere seslendi: Kooperatif kurun, ürünlerinizi alalım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama’nın köylerine giderek üretici, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Talepleri dinleyen Başkan Soyer, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda tedirginlik yaşayan köylü ve çiftçilere “Kooperatif kurun, ürünlerinizi alalım. Ben size nefes aldırmak istiyorum” dedi

Başkan Soyer üreticilere seslendi: Kooperatif kurun, ürünlerinizi alalım
14 Kasım 2021 Pazar 09:08

“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün Bergama’daydı. Başkan Tunç Soyer Bergama’da üretici, esnaflar, muhtarlar ve yurttaşlarla bir araya geldi. Bergama turunda Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Bor, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Yerel Hizmetler Müdürü Bektaş Bal, bürokratlar ve meclis üyeleri eşlik etti.
 
Başkan Soyer’in Bergama programı Aşağıbey Mahallesi’nde başladı, Demircidere, Tepeköy, Narlıca, Pınarköy ve Sarıdere’de devam etti. Altyapıdan tarıma kadar pek çok alandaki tüm talepleri tek tek dinleyerek not alan Başkan Soyer, ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda tedirginlik yaşayan Bergamalı üreticilere “Kooperatif kurun, Büyükşehir olarak ürettiğiniz ürünleri alalım. Ben size nefes aldırmak istiyorum” dedi. Domuz Alanı Mevkii’ndeki üretici pazarını gezen Soyer, burada esnafla konuşarak alışveriş de yaptı.

Yavaş yavaş bağcılığa dönmekte fayda var


Fıstık çamı üretimiyle öne çıkan ama verim düşüklüğü nedeniyle üreticilerin sorun yaşadığı Kozak Yaylası’ndaki böcek sorunu üzerine konuşan Başkan Soyer, çözüm için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Bölgede bağcılığın geçmiş yıllardaki gibi canlandırılması gerektiğini vurgulayan Soyer, “Haşereyle mücadelemiz devam edecek ama yıllar alabilir. Yavaş yavaş bağcılığa dönmekte fayda var. Bölgesel strateji çalışması yapılsın. Havza bazında üretim deseni diyoruz. Bu da öyle bir şey. Rapora, üreticiye yol gösterecek bir çalışmaya ihtiyaç var” diye konuştu. Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere ulaştırdığı böcek kapanı sistemine dair de bilgi aldı.

Fıstık çamında yaşanan verim düşüklüğüne çözüm üretmek amacıyla Türkiye Ormancılar Derneği ile protokol imzaladıklarını ve bu kapsamda çalışmayı sürdürdüklerini hatırlatan Soyer, üreticilerin her konuda yanında olacaklarını da söyledi.

Etiketler; #tunç soyer #tunç soyer bergama #izmir
Önceki Haber
Üniversite öğrencileri Buca için proje üretti
Sonraki Haber
300 dansçı hünerlerini sergiledi
Başkan Sandal muhtarlarla buluştu
Başkan Sandal muhtarlarla buluştu
0
Üniversite öğrencileri Buca için proje üretti
Üniversite öğrencileri Buca için proje üretti
0
Borç-alacak meselesi yüzünden bir kişinin mobilya atölyesini yaktı
Borç-alacak meselesi yüzünden bir kişinin mobilya atölyesini yaktı
0
İzmir'de bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
İzmir'de bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
0
İzmir'de yanında çalışan kişi tarafından darp edilen pazarcı öldü
İzmir'de yanında çalışan kişi tarafından darp edilen pazarcı öldü
0
Başkan Yetişkin: Seferihisar İzmir'in yeni cazibe merkezi olacak
Başkan Yetişkin: Seferihisar İzmir'in yeni cazibe merkezi olacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.