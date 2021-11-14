Başkan Soyer üreticilere seslendi: Kooperatif kurun, ürünlerinizi alalım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama’nın köylerine giderek üretici, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Talepleri dinleyen Başkan Soyer, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda tedirginlik yaşayan köylü ve çiftçilere “Kooperatif kurun, ürünlerinizi alalım. Ben size nefes aldırmak istiyorum” dedi

“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün Bergama’daydı. Başkan Tunç Soyer Bergama’da üretici, esnaflar, muhtarlar ve yurttaşlarla bir araya geldi. Bergama turunda Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Bor, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Yerel Hizmetler Müdürü Bektaş Bal, bürokratlar ve meclis üyeleri eşlik etti.



Başkan Soyer’in Bergama programı Aşağıbey Mahallesi’nde başladı, Demircidere, Tepeköy, Narlıca, Pınarköy ve Sarıdere’de devam etti. Altyapıdan tarıma kadar pek çok alandaki tüm talepleri tek tek dinleyerek not alan Başkan Soyer, ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda tedirginlik yaşayan Bergamalı üreticilere “Kooperatif kurun, Büyükşehir olarak ürettiğiniz ürünleri alalım. Ben size nefes aldırmak istiyorum” dedi. Domuz Alanı Mevkii’ndeki üretici pazarını gezen Soyer, burada esnafla konuşarak alışveriş de yaptı.

Yavaş yavaş bağcılığa dönmekte fayda var



Fıstık çamı üretimiyle öne çıkan ama verim düşüklüğü nedeniyle üreticilerin sorun yaşadığı Kozak Yaylası’ndaki böcek sorunu üzerine konuşan Başkan Soyer, çözüm için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Bölgede bağcılığın geçmiş yıllardaki gibi canlandırılması gerektiğini vurgulayan Soyer, “Haşereyle mücadelemiz devam edecek ama yıllar alabilir. Yavaş yavaş bağcılığa dönmekte fayda var. Bölgesel strateji çalışması yapılsın. Havza bazında üretim deseni diyoruz. Bu da öyle bir şey. Rapora, üreticiye yol gösterecek bir çalışmaya ihtiyaç var” diye konuştu. Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere ulaştırdığı böcek kapanı sistemine dair de bilgi aldı.

Fıstık çamında yaşanan verim düşüklüğüne çözüm üretmek amacıyla Türkiye Ormancılar Derneği ile protokol imzaladıklarını ve bu kapsamda çalışmayı sürdürdüklerini hatırlatan Soyer, üreticilerin her konuda yanında olacaklarını da söyledi.