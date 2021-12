Başkan Soyer’den yeni yıl mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yayımladığı yeni yıl mesajında İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılının kutlanacağı 2022 yılının önemine vurgu yaptı.

“İzmir’in yeni yüzyılına heyecanla ve umutla merhaba” diye seslenen ve 2022’nin kent için her anlamda hasat mevsimi olacağını açıklayan Soyer’in mesajı şöyle:

“Kıymetli İzmirliler;

2021, kentimiz, ülkemiz ve dünyamız için zor bir yıl oldu.

Salgınlarla, afetlerle, ekonomik sarsıntılarla karşı karşıya kaldık.

Huzuru ve kaygıyı, sevinci ve öfkeyi, kahkahayı ve gözyaşını; kısaca insana dair her duyguyu dolu dolu yaşadığımız günler geçirdik.

Sevdiklerimizi, çok önemli değerlerimizi sonsuzluğa uğurladık.

Gidenlere içimiz yandı; teselliyi, ayakta kalma gücünü ve mücadele azmini el ele vermekte bulduk.

Ne zaman dara düşsek birbirimize sarıldık, dayanışmanın destanını birlikte yazdık…

Omuzlarımızdaki sorumluluğun ne derece ağır, işimizin ne denli zor olduğunu çok iyi biliyoruz.

Çalıştık… Çok çalıştık…

365 günün her dakikasını İzmir’i düşünerek, İzmir için, İzmir aşkıyla geçirdik.

Ulaşımda, altyapıda, kentsel dönüşümde, tarımda, her alanda şehrimizi geleceğe taşıyacak sağlam temeller atmaya gayret ettik; büyümenin ve kalkınmanın tohumlarını ektik.

Şimdi her şeyi geride bırakma, çok daha büyük azimle, umutla ve heyecanla geleceğe yürüme zamanı…

Şimdi ektiklerimizi biçme zamanı…

2022 yılı, İzmir için her anlamda hasat mevsimi olacak.

Kentimizde yaşam standartlarını artıracak dev projeleri hayata geçireceğiz ve daha büyükleri için de inançla çalışmaya devam edeceğiz.

Biz sadece bir kent değiliz. Biz 4.5 milyonluk kocaman İzmir Ailesi’yiz. Biliyorum ve yürekten inanıyorum ki birbirimizin esenliği için çalışırsak hepimiz mutlu olacağız.

Sevgili hemşehrilerim;

2022 yılı, İzmir’imiz için çok özel bir anlam daha taşıyor.

9 Eylül 1922’de kurtuluşun ve özgürlüğün bayramını yaşayan kentimiz, bu destansı tarihin 100’üncü yıldönümünü kutlayacak.

Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılını İzmir’in yeni yüzyılının miladı olarak kabul ediyoruz.

Kurtuluş yıldönümü etkinliklerinin bugüne kadar gördüğümüz en coşkulusunu, en unutulmazını hazırlayacağız.

Yeni yılın, kentimize, tüm hemşehrilerime, insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve refah getirmesini; barışın, adaletin ve sevginin egemen olmasını diliyorum.

İzmir’in yeni yüzyılının ülkemize ve dünyamıza güzellikler getirmesini diliyorum.

Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum.”