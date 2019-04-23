Başkana bayram öpücüğü

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir bebek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i başından öptü.

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yine çok renkli geçti. Kutlama alanına bisikletiyle giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerle de sohbet etti. Soyer'in vatandaşlarla sohbet ettiği sırada, muhtemelen babasının kucağında duran bir bebek Başkan Soyer'i başından öptü. Soyer, daha sonra çocuğu sevdi.