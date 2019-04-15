Başkanlar, Atatürk'ün huzuruna çıkacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir'in ilçe belediye başkanları Anıtkabir’i ziyaret ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mazbatasını aldıktan sonraki ilk Ankara ziyaretini 16 Nisan Salı günü, İzmir’deki ilçe belediye başkanlarının katılımı ile gerçekleştirecek. Başkanlar saat 17.00’de Anıtkabir’i ziyaret edecek. Başkan Tunç Soyer burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak Ata'ya seslenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programa otuz ilçe belediye başkanı ve eşleri davet edildi.

Anıtkabir programı öncesinde ise Millet İttifakı çatısı altında seçilen İzmirli başkanlar saat 14.30'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşacak. Heyetin bir sonraki durağı İYİ Parti Genel Merkezi olacak. Heyet, saat 16.00'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.