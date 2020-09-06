Bayındır'da bina yandı

Bayındır'da 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan plastik saksı imalatının yapıldığı işletmede çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Alev topuna dönen binada oturanlar tahliye edildi.

Yangın, önceki gün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Sadıkpaşa Mahallesi Menderes bulvarı üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında faaliyet gösteren plastik saksı üretimi yapılan işletmede çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında hızla yayılan alevler, önce işyerinin önünde park halindeki bir otomobile sıçradı. Alevleri fak eden bina sakinleri panik ve korku içerisinde sokağa çıkarken, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Bu sırada alevler tüm banayı yaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen binadaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Anne ve bebek kurtarıldı

Alevlere müdahale için gelen itfaiye ekipleri ilk olarak bina içerisinde mahsur kalan Nevin K. (37) ile bebeği 1,5 yaşındaki Deniz K.'yı kurtardı. Anne ile bebeği Bayındır Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, yangın başladıktan sonra binayı terk ederken çok sayıda kişinin de dumandan etkilendiği ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.

Takviye ekip istendi

Alevlere teslim olan binadaki yangına müdehele eden Bayındır Belediyesi İtfaiye ekipleri yetersiz kalınca, yakın çevredeki Torbalı, Tire, Ödemiş ilçe belediyelerinden de takviye istendi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, diğer taraftan da itfaiye erleri binaları dolaşarak kontrol etti. Apartmanda sadece bir dairenin kapısının kilitli olduğu ve komşularından bu daire oturanların evde olmadıkları bilgisine ulaşıldı.

Can kaybı yok

Çevrede endişe ve korku yaratan yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında zemin kattaki işyeri ile 6 daire ve aparmanın önünde park halinde bulunan 3 araç tamamen alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi. Büyük miktarda maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. Bu arada yangına müdahale edilirken Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirzeren de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklama yapan Başkanı Demirezen, "Yaralıların sağlık durumları iyi, aldığımız ilk bilgilere göre can kaybımız yok. Apartmanda yaklaşık 12, 13 ailenin yaşadığını öğrendik. Dumandan zehirlenenler var ama kurtarılanların sağlık durumları iyi durumda. Bir tane kilitli evimiz var. Vatandaşın evde olmadığı söyleniyor. Bir baksın ekipler, inşallah evde değildir" dedi. Başkan Demirezen, yangının çıkış nedeni ile ilgili Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulunduğunu da bildirdi.