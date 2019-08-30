Bayındır'da zafer gururu

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yılı nedeniyle Bayındır Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.

Bayındır'da zafer gururu
30 Ağustos 2019 Cuma 13:39

Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Gaziler, kamu kuruluş amirleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla birlikte Atatürk anıtı önündeki bayrak direğine Türk Bayrağı göndere çekildi.

Merkez İsmet İnönü Ortaokulu öğrencisi Feride Alaca'nın '30 Ağustos' adlı şiiri okumasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı adına Jandarma Üstçavuş Astsubay Burak Yıldırım günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Program sonunda Kaymakamlık makamına geçildi. Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Belediye Başkanı Uğur Demirezen tebrikleri kabul etti.

Önceki Haber
Görevimiz korumaktır
Sonraki Haber
Hizmet alamayan mahalleli eylemde
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.