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Bayraklı Adalet ve Manavkuyu Planları’nda son viraj dönüldü!

Bayraklı Belediyesi’nin, Adalet ve Manavkuyu mahallelerindeki 80 hektarlık alanı kapsayan Revizyon İmar Planları çalışmalarında bir viraj daha dönüldü, son imzalar da atıldı. Başkan Serdar Sandal “Ortak akılla, eşitlik ilkesine dayalı olarak hazırladığımız revizyon planlarında sona geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in de imzasıyla birlikte, Mayıs ayı içinde askıya çıkacağız” dedi

Bayraklı Adalet ve Manavkuyu Planları’nda son viraj dönüldü!
22 Nisan 2022 Cuma 11:28

Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan, Adalet ve Manavkuyu Mahallerindeki 80 hektarlık alanı kapsayan Revizyon İmar Planları için son prosedürler tamamlandı. Bayraklı Belediye Meclisi’nce uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan planların, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de imzasının ardından Mayıs ayı içerisinde askıya çıkartılacağı belirtildi. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, planın uygulanmasının önünün açılacağı ifade edildi.


YEŞİL ORANI VE SOSYAL DONATI ALANLARI ARTIRILDI

80 hektarlık alanı kapsayan Revizyon İmar Planı çalışmasına göre; mevcutta 86 bin metrekare olan yeşil alan oranı 90 bin metrekareye çıkarıldı. Yollar genişletilerek ulaşımda rahatlama sağlandı. Her iki mahalledeki sosyal tesis ve kültür sanat alanları ile park, otopark, eğitim, sağlık ve belediye tesis alanları da 127 bin metrekareden 134 bin metrekareye yükseltildi. Revizyon planlarında, binaların inşaat hakkı için de yüzde 5 artış öngörüldü.


“BAYRAKLI HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞACAK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Ortak akılla, eşitlik ilkesine dayalı olarak hazırladığımız revizyon planlarında sona geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in de imzasıyla birlikte, Mayıs ayı içinde askıya çıkacağız. Planları yaparken tek önceliğimiz halkımızın talepleri oldu. İnşaat haklarını koruyarak, sosyal donatı alanlarını ve yeşil alan oranını artırarak Bayraklı’yı hak ettiği değere ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #kentsel dönüşüm #Serdar Sandal
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