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Bayraklı Belediyesi arıcılık kursu açtı

Tarım politikalarını geliştirmek ve kırsalda kalkınmayı sağlamak adına kooperatiflerle işbirliklerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, “Arıcılık Kursu” açtı. Arıcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Doğançay’daki semt merkezinde başlatılan eğitim çalışmaları büyük ilgi gördü. Belediyenin toplam kurs sayısı da 20’ye yükseldi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Farklı branşlarda açtığımız beceri kurslarımıza arıcılığı da ekledik. İlçemizde var olan bu potansiyeli geliştirmek, ileriye taşımak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi

Bayraklı Belediyesi arıcılık kursu açtı
10 Aralık 2021 Cuma 11:12

Halk Eğitim Merkezi’nin desteği ile açılan Arıcılık Kursu’na katılan kursiyerler, temel arıcılık kuralları,  üretim süreçleri, arı türleri ve bal çeşitleri hakkında eğitim alıyor. Doğançay Semt Merkezi’nde, Pazartesi ve Cuma günleri saat 18:00’da gerçekleşen eğitimlere ilk haftadan 24 kişi katıldı. 72 saat sürecek eğitimlerin sonunda, katılımcılara sertifika verilecek. Kırsalda kalkınmayı destekleyen Arıcılık Kursu ile birlikte, Bayraklı Belediyesi’nin toplam kurs sayısı 20’ye yükseldi. 15 semt merkezinde açılan hobi ve beceri kurslarına katılanların sayısı ise 600 oldu. Kurslara katılmak isteyenlerin Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün 345 00 63 telefondan bilgi alabileceği belirtildi.

ÜRETİME TEŞVİK EDİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Tarım faaliyetlerini ve kırsalda kalkınmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda açtığımız Arıcılık Kursu’nun, ilçemizdeki bu potansiyeli geliştireceğini, ileriye taşıyacağını düşünüyoruz. Bu sayede istihdama da katkı sunuyoruz. İlgi duyan herkesi bekliyoruz” dedi.

Etiketler; #bayraklı #bayraklı belediyesi #arıcılık kursu
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