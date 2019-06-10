Bayraklı'da baba-çocuk şölenleri

Bayraklı Belediyesi, hafta sonu kutlanacak babalar gününe özel iki farklı etkinlik düzenledi.

Bayraklı'da baba-çocuk şölenleri
10 Haziran 2019 Pazartesi 11:00

Satranç ve futbol şölenlerinde babalar ve çocukları yarışacak, ortaya renkli görüntüler çıkacak. Bayraklı Belediyesi babalar günü dolayısıyla 15 Haziran Cumartesi günü baba çocuk satranç turnuvası, 16 Haziran Pazar günü de baba çocuk futbol şöleni ile babalar ve çocuklarını bir araya getirecek. 75. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenecek satranç turnuvası 09.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Son kayıt tarihi 13 Haziran olan baba çocuk satranç turnuvası için Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü, semt ve kültür merkezlerine başvuruda bulunulabiliyor.
Pazar günü ise; Şehit Ümit Boz Spor Tesisinde babalar ve çocukları futbol müsabakasında karşı karşıya gelecek. Penaltı atışı, ip çekme, çuval yarışı ve çeşitli etkinliklerle babaları ve çocukları unutulmaz bir gün yaşayacak. 7 yaş ve üzeri çocukların katılabileceği anlamlı etkinliğe 10-15 Haziran tarihleri arasında başvurulabilecek. Etkinlikle ilgili Spor İşleri Müdürlüğü'nün 371 60 67 telefon numarasından detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.

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