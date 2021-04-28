SAHİPLENENLERE SEPET!
SAHİPLENENLERE SEPET!
0
12 YAŞINDA AMA...
12 YAŞINDA AMA...
0
ÖLEN OĞLUNU BÖYLE TAŞIDI!
ÖLEN OĞLUNU BÖYLE TAŞIDI!
0
TARKAN'DAN İKİZDERE DESTEĞİ
TARKAN'DAN İKİZDERE DESTEĞİ
0

Bayraklı'da fırınlara denetim

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim ekibi Ramazan ayında pide üretimi yapan fırınlar ve tatlı satışı yapan işletmelerde denetim yaptı. Ziyaretlerde gramaj ve hijyene önem veren yetkililer, pandemi kuralları konusunda da esnafa uyarılarda bulundu

Bayraklı'da fırınlara denetim
28 Nisan 2021 Çarşamba 11:52

Halk sağlığını korumak ve vatandaşların hijyenik ortamda üretilen doğru gramajlı ürünlere ulaşmasını sağlamak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı gıda yüksek mühendisi ve zabıtalardan oluşan gıda denetim ekibi, işletmelerin ekmek ve pide gramajları ile hijyen koşullarını yerine getirip getirmediklerini kontrol ederek, koşulları sağlamayan işyeri sahiplerine uyarılarda bulunuyor. Bu kapsamda son yapılan denetimlerde pidelerin gramajları, çalışanların ve üretimin sağlıklı koşullarda yapılıp, yapılmadığı denetlendi. Ramazan ayı öncesinde de belirli periyotlarda ilçenin farklı noktalarında bulunan unlu mamul imalathaneleri, marketler, bakkal ve kasap dükkanlarında denetimlerini sürdüren ekipler, Ramazan ayı boyunca uygulamaya devam edecek.

HALK SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Toplum sağlığını korumak için ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Gıda üretim ve satış yerlerine denetimlerimizi gıda mühendisimiz ile birlikte yapıyoruz. Böylece daha etkin ve sağlıklı sonuçlar alıyoruz. Yasaların belediyelere verdiği yetkiler çerçevesinde gıda güvenliğine yönelik denetimleri ekiplerimiz periyodik olarak gerçekleştiriyor. Denetimleri sıklaştırarak halkımızın sağlığı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye belirtti.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #ramazan denetimi
Önceki Haber
Rize'de taş ocağı mücadelesi sürüyor
Sonraki Haber
Akşener'den Erdoğan'a: 'Dünya lideri' gitti yerine minnoş Mr. Erdoğan geldi
Eşini döverek öldürmekten yargılanıyordu. Mahkemede şok karar!
Eşini döverek öldürmekten yargılanıyordu. Mahkemede şok karar!
0
İzmir Otogarı'nda tam kapanma yoğunluğu!
İzmir Otogarı'nda tam kapanma yoğunluğu!
0
İzmir FETÖ operasyonunda 30 kişi tutuklandı
İzmir FETÖ operasyonunda 30 kişi tutuklandı
0
Satın alma, sahiplen! Sepetler İzmir Büyükşehir'den
Satın alma, sahiplen! Sepetler İzmir Büyükşehir'den
0
İzmir'de örnek Ramazan dayanışması
İzmir'de örnek Ramazan dayanışması
0
Kız arkadaşını 18 saat boyunca dövmüş!
Kız arkadaşını 18 saat boyunca dövmüş!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.