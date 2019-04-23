Bayraklı'da minik başkan deve güreşlerini iptal etti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 100. Yıl İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ada Aktaş'a bıraktı. Minik Başkan ilk icraat olarak deve güreşlerini kaldırdı, oraya harcanacak paranın maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen öğrencilere ve burslara harcanmasını istedi.

Bayraklı'nın dezavantajlı mahallelerinden Çiçek Mahallesi'nde oturduğunu söyleyen minik başkan, sosyal faaliyetler, doğa ve çevre dostu projeler ile temizlik konularına dikkat çekti, deve güreşlerinin kaldırılıp, yerine daha fazla öğrenciye burs verilmesi talimatını verdi. Başkan Sandal da deve güreşinin kaldırılıp, ona harcanacak paranın maddi sıkıntılar nedeniyle eğitimlerinde sorun yaşayanlara aktarılacağını söyledi.

Ülkeme hizmet etmek istiyorum

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan minik Başkan Aktaş, "Yurt dışında matematik alanında üniversite okuyup, sonrasında ülkemize dönüp hizmet etmek istiyorum. Kendi mahallemde de parkların, yeşil alanların, sosyal alanların olmasını istiyorum. Doğa ve çevreye çok önem veriyorum. Arkadaşlarımın güvenle oynayabilecekleri yeni alanlar olmasını istiyorum. Çöplerimizin, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda değil, akşam saatlerinde toplanmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Yaşlılara, kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerinin artırılmasını istiyorum. Onların bizim için ayrı bir yeri var. Okuduğum 100. Yıl İlkokulu Milli Eğitim Bakanlığı'nın dezavantajlı okulların iyileştirilmesi projesi kapsamında iç dış boyasının ve gerekli tadilatların yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Sirke benzetiyorum

Deve güreşlerini sevmediğini ve karşı olduğunu belirten minik başkan, "Deve güreşleri bana sirk gibi geliyor. Hayvanlara eziyet oluyor. Bence deve güreşlerine para harcayacağınıza onun yerine daha fazla burs verilsin. Deve güreşi bitsin, çocuklara burs verilsin" dedi.

Talimatlar yerine getirilecek

Dünyada tamamen çocuklara ve gençlere ait bir kentin olmayışından yola çıkıp, 'Dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı' vizyon projesini hazırladıklarını hatırlatarak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise, "Başkanlık koltukları sizlerin olacak. Bizler geçici olarak oturuyoruz. Projemiz kapsamında dünyanın her tarafından çocuklar gelse, bilim kampüsleri oluştursak, mini parlamentolar yapsak, sorunlarınızı dertlerinizi anlatsanız, spor aktiviteleri yapsak ne güzel olur. Talimatlarınızı not aldık. Hepsini titizlikle yerine getireceğiz. Elimizden geldiğince imkanlarımız dahilinde okullarımızın da ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

El ele verelim

Ziyarete katılan Bayraklı ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Kapsız, okul müdürü Mehmet Ali Çay ve öğretmenlerle de sohbet eden Başkan Sandal, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile ortak işler yapmayı planladıklarını dile getirdi. Sandal, "İhtiyaç sahibi çocukların belirlenmesinde bizim sunabileceğimiz desteklerde dışarıdan alabileceğimiz kaynaklarımızı da çocuklarımıza doğru aktaralım. İçine siyaseti koymadan yavaş yavaş eksiklerimizi giderelim. Hep birlikte yeni bir şeyi başlatabiliriz. İnanıyorum; biz elele verdiğimizde bu sorunların hepsini çözeriz" diye kaydetti. Ziyaret sonrası Başkan Sandal minik Ada'ya dünya küresi ve çeşitli hediyeler verdi.