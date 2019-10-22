Bayraklı'da üvey kardeş cinayeti

Bayraklı'da üvey kardeşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayraklı'da üvey kardeş cinayeti
22 Ekim 2019 Salı 10:55

Bayraklı'da, üvey kardeşi tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kişi, yaşamını yitirdi.  Alınan bilgiye göre, Postacılar Mahallesi'nde ikamet eden Efe Can D'nin (25) yardım istediğini duyan komşuları, eve girdiklerinde genci bıçaklanmış halde buldu. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı sıralarda evden çıktığı görülen Efe Can D'nin üvey kardeşi A.D'yi (19) arama çalışması başlattı. Bir süre sonra ekiplerce yakalanan A.D, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Gencin cesedi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bayraklı #cinayet
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