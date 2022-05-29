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Bayraklı'dan "İklim ve Enerji" hamlesi!

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imza attı

Bayraklı'dan "İklim ve Enerji" hamlesi!
29 Mayıs 2022 Pazar 17:48

Yerel ve bölgesel yönetimlerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı amaçlayan sözleşme kapsamında Bayraklı Belediyesi, küresel iklim değişikliğini önlemeye yönelik çalışmalara katkı sağlayacak. Başkan Sandal "İklim değişikliği en öncelikli konular arasında. Yarınlara daha yaşanır bir çevre bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen sözleşmeye taraf olan Belediyeler, 2030 yılına kadar yetki bölgelerinde seragazı emisyonlarını yüzde 40 azaltmak ve iklim değişikliğine karşı önlemler almak için çalışmalar yapacak. Enerji verimliliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması teşvik edilecek.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu sözleşme kapsamında 'Yenilenebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' hazırlayacağız. Seragazı emisyonlarını azaltarak enerji verimliliğini ön planda tutacağız. Tüm bu çalışmalar ile birlikte iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayarak Bayraklı'yı daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı belediyesi #Serdar Sandal
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