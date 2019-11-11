Bayraklı gündüz gece andı  

Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Bayraklı'da çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Karanlık bir dönemde devlet kurarak, bilimi, sanatı, kültürü kurduğu devletin asıl ögesi yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde eğilmek hepimizin en önemli görevlerinden biridir" dedi.

Esnafa bayrak dağıtıldı

Bayraklı Belediyesi spor okullarında eğitim alan sporcular da basketbol, voleybol, futbol turnuvalarında Atatürk'ü anmak için bir araya geldi. Belediye ekipleri de Sevgi Yolu'nda esnafa Atatürk bayrağı dağıttı. Esnaf, desteklerinden dolayı Bayraklı Belediyesine teşekkür ederek, dükkanlarını bayraklarla donattı. Akşam saatlerinde ise, sanatçı Vildan Turan'ın sahne aldığı Ata'ya saygı konseri düzenlendi. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki konsere Başkan Sandal ve eşi Aylin Sandal'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Atatürk'ün sevdiği türküler hep bir ağızdan seslendirildi. Konser sırasında vals ve zeybek gösterileri ilgiyle izlendi. Ayrıca konser alanının girişinde kursiyerler tarafından hazırlanan Atatürk temalı resim sergisi ziyaretçilerin beğenisini topladı.



Aklı hür, vicdanı hür

Anma etkinliğinde vatandaşlara seslenen Başkan Sandal, "Bugün burada Ulu Önderimizi anmak için toplandık. Bir lider düşünün; o karanlıkta yeni bir devlet oluşturuyor. Kendi kadınına seçme seçilme hakkı verip, bilimi, sanatı, kültürü evrensel değerleri o kurduğu devletin asıl ögesi yapan bir liderden bahsediyoruz. Bize bıraktığı tek miras bilim, vicdan. İstenen tek şey aklı hür, vicdanı hür nesiller yaratmak. Çağdaş uygarlık seviyesine, ancak aklı ve vicdanıyla hür olan vatandaşlarla ulaşmanın mümkün olabileceğini o günlerde gören devasa bir lider. Ulu Önderimizin huzurunda eğiliyorum, saygı ve hürmetlerimizi sunuyorum" dedi.

