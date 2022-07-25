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Bayraklı’da 2 yılda 41 ihale “elektronik” olarak yapıldı

Belediyenin iş ve işlemlerinde şeffaf bir yönetim politikası uygulayan Bayraklı Belediyesi, son iki yılda 41 ihaleyi elektronik ortamda gerçekleştirdi

Bayraklı’da 2 yılda 41 ihale “elektronik” olarak yapıldı
25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:16

İhaleye giren firmaların birbirini görmediği, tekliflerin internet üzerinden alındığı ihaleler sayesinde firmalar arasında rekabet ve adalet ortamı da sağlanmış oldu. Başkan Serdar Sandal “Sosyal demokrat yönetim anlayışımız gereği, göreve geldiğimizde tüm ihalelerimizi tek birimde topladık, ihaleleri canlı yayınlamaya başladık ve sonrasında elektronik ortama taşıdık. Böylece ihale düzeninde rekabet ortamını artırıp, firmalar arasında adaleti sağlayarak kamu kaynaklarını da koruduk” dedi.

41 E-İHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlçeyi geliştiren yatırım ve hizmetlerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi bir yandan da ihale sisteminde adil rekabet ortamını sağladı! Yerel seçimlerin ardından kurulan İhale Birimi sayesinde tüm ihaleler tek merkezde toplandı, canlı yayınlanan ihaleler ile kamu kaynakları korunarak israf engellendi. 2021 yılı itibarıyla de elektronik ihale sistemine geçildi. İhaleye giren firmaların birbirini görmediği, tekliflerin dijital ortamda toplandığı ve adil rekabetin sağlandığı sistem kapsamında, son iki yılda 41 e-ihale gerçekleştirildi. Böylece ihaleler daha şeffaf hale getirildi.

“ŞEFFAF VE ADİL BİR DÜZEN KURDUK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Göreve geldiğimizde her müdürlük kendi ihalesini yaparken, kurduğumuz İhale Birimi sayesinde tüm ihaleleri tek merkezde topladık ve tasarruf sağladık. Sonrasında ihaleleri canlı yayınlayarak adil bir düzen oluşturduk. 2021 yılı itibarıyla da e- ihale yöntemine geçtik ve bu şekilde 41 ihale gerçekleştirdik. Firmalar arası rekabeti artırarak kamu kaynaklarını koruduk. Yönetim anlayışımız gereği adil bir düzen sağladık ve bunu sürdüreceğiz. Herkese örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Etiketler; #bayraklı #izmir #bayraklı belediyesi
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