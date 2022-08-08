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Bayraklı’da ‘Çocuk Korosu’ kuruluyor

Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti vizyonu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Bayraklı Belediyesi, Çocuk Korosu kuruyor. Basamak çatısı altında ‘Çocuk Şarkıları Şenliği’ hazırlayan belediye, mahallelerde konserler düzenleyecek ve yetenekli koro üyelerini belirleyecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Tüm çocukları birlikte şarkı söylemek için şenliğimize ve koromuza katılmaya davet ediyorum” dedi

Bayraklı’da ‘Çocuk Korosu’ kuruluyor
08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:14

Çocuklara ve gençlere yönelik projeleri, aktiviteleriyle fark yaratan Bayraklı Belediyesi, kültür-sanat ve hobi kurslarının yanı sıra, Basamak çatısı altında ‘Çocuk Şarkıları Şenliği’ düzenliyor. 10-27 Ağustos tarihleri arasında 6 mahallede gerçekleştirilecek şenlik kapsamında çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söyleyip, dans edecek. Belediye bünyesinde kurulması planlanan Çocuk Korosu için de yeni yetenekler keşfedilecek.

İlk etkinlik 10 Ağustos Çarşamba Nafiz Gürman Mahallesi Cemil Atlas İlkokulu’nda diğer konserler ise; 12 Ağustos’ta Yamanlar Mahallesi muhtarlık önünde, 15 Ağustos’ta Cengizhan Mahallesi Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Parkı’nda, 19 Ağustos’ta Onur Mahallesi Amfi Tiyatro’da, 22 Ağustos’ta Çay Mahallesi muhtarlık önünde ve 27 Ağustos’ta Muhittin Erener Mahallesi 100. Yıl İlkokulu’nda gerçekleşecek. Tüm etkinlikler saat 19:00’da başlayacak. Etkinlik veya koro ile ilgili detaylı bilgiye 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.


TÜM ÇOCUKLARIMIZI BEKLİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı, çocuklarıyla, gençleriyle ve sahip olduğu değerlerle bir marka olacak. Bu nedenle Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti vizyonuna büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın yaz tatillerinde zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamayı, sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve eğlenirken öğrenmelerini amaçlıyoruz. Tüm çocuklarımızı şenliklerimize ve çocuk koromuza katılmaya bekliyoruz” dedi.

Etiketler; #bayraklı #çocuk korosu
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