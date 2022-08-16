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Bayraklı’nın yüzme havuzuna yoğun ilgi

Bayraklı Belediyesinin yarı olimpik yüzme havuzunda düzenlenen yaz spor okulları büyük ilgi gördü. Eylül ayı sonuna kadar açık kalacak tesiste uzmanlar eşliğindeki kurslara bin 150 çocuk katıldı. Başkan Sandal, “Çocuklarımız hem yüzme öğreniyor hem de sıcak yaz günlerinde keyifli vakit geçiriyor” dedi

Bayraklı’nın yüzme havuzuna yoğun ilgi
16 Ağustos 2022 Salı 13:02

Bayraklı Belediyesinin sahildeki havuz tesisinde düzenlenen yüzme kurslarına bu yıl da çocuklar akın etti. Bugüne kadar binlerce çocuğun faydalandığı havuzdaki kurslara 5-16 yaşları arasında bin 150 çocuk katıldı. “Bayraklı’da Yüzme Bilmeyen Kalmayacak” sloganıyla açılan yüzme kursu için yüzme öğrenenlerin yerine yeni kontenjanlar da açılıyor. Kurs boyunca, uzman eğiticiler ve cankurtaranlar çocuklara eşlik ediyor. Kurslar, haftanın iki günü bir saatlik eğitim olarak gerçekleştiriliyor. Eylül ayı sonuna kadar sürecek kurs için detaylı bilgiye 371 23 00 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

ÇOCUKLARIMIZ VERİMLİ VAKİT GEÇİRİYOR

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Çocuklarımızın yaz aylarında keyifli ve kaliteli vakit geçirebilmesi için başlattığımız kurslarımıza, bu yıl da gösterilen ilgi bizi memnun ediyor. Bayraklı'da sporun her alanına destek oluyoruz. Bir yandan yarışmacı sporcularımızın başarılarıyla gurur duyarken bir yandan da yeni sporcularımızın yetişmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda yaz tatili boyunca çocuklarımızın hem öğrenmesini hem de eğlenerek yeni eğitim dönemi için moral depolamasını istiyoruz” dedi.

Etiketler; #izmir #bayraklı #yüzme kursu
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