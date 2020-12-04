Bayrakllı'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu

Bayraklı ilçesinde kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı 1636 Sokakta Savaş D'ye ait 06 DY 2344 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir kişinin otomobili ateşe verdikten sonra kaçtığını tespit etti. Kaçan şüphelinin eşkalini belirlemek için çalışma başlatan ekipler bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Yanan otomobilde hasar meydana geldi.