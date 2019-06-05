Bayram, 'bayram' oldu

​​​​​​​Bornova Koleji tarafından üç yıldan bu yana sürdürülen Bayramlar Bayram Ola kampanyasıyla bu yılda yüzlerce çocuk baş ucunda bayram giysileriyle uyandı.

Bornova Koleji, üç yıldan bu yana yürütülen ve geleneksel hale gelen "Bayramlar Bayram Ola" kampanyası ile her yıl daha çok çocuğun bayram sevincini doyasıya yaşamasına vesile oluyor. İdareciler, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla yürütülen kampanyada ilk olarak yetim, öksüz ve maddi imkanları kısıtlı olan öğrenciler belirleniyor. Sonra da veli, öğrenci ve gönüllülere çocukların yaşları, beden ölçüleri ve ayakkabı numaraları veriliyor. İlk yıl 550, ikinci yıl 745, bu yıl 902 çocuğun yüzünde tebessüme vesile olan veliler, öğrenciler ve gönüllüler; her seferinde "hayatlarının en güzel alışverişini yaptıklarını" dile getiriyor. Alışverişler tamamlandıktan sonra hediyeler Bornova Koleji’nde büyük bir özenle paketleniyor. Öğretmen ve öğrenciler büyük bir heyecan içindeki çocuklarla hediyelerini buluşturuyor.

Bornova Koleji Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, “Nesiller boyunca kimsesizlerin kimsesi olmuş, nerede ağlayan bir göz görse onun hüznünü dindirmek için uğraşmış bir milletin evlatları olarak; insanlığın vicdanı olmaya devam etme gayretinden doğan bir projedir "Bayramlar Bayram Ola." Amaç; bayramlık elbisenin bir fiyatı olsa da yetimi sevindirmenin paha biçilemez olduğunu anlatmak, yaşatmak ve gönül köprüleri kurmaktır” dedi.