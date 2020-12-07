Belediyeden kriz desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüsle mücadele kapsamındaki önlemler nedeniyle sıkıntı yaşayan belediye mülklerindeki kiracı esnafa nefes aldıracak bir uygulama kararı aldı. Başkan Soyer, isteyenlerin 3 aylık kiralarını erteleyebileceklerini duyurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılım hızının artması ile salgınla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı birçok yeni tedbir ve kısıtlama kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kısıtlamalar nedeniyle zor duruma düşen esnafa destek olmak amacıyla pandeminin ilk dönemindeki gibi belediyenin sahibi olduğu mülklerde faaliyet gösteren esnafın 3 ay boyunca kira bedelini erteleyebileceklerini duyurdu. Başkan Soyer, “Koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafımız daha zor duruma düşmesin diye isteyen kiracılarımızın 2020 Aralık ile 2021 Ocak ve Şubat ayı kiralarını erteliyoruz. Ekonomi yönetimindeki gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapacağız” dedi. n Kaan Alişan

Engelliye e hizmet için bakanlığa başvuru

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, pandemiyle mücadele kapsamında fotoğraflı İzmirim Kart çıkarması gereken engelli bireylere kolaylık sağlanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurdu. Engellilere, elektronik ortamda daha hızlı ve kolay hizmet verebilmek adına, “ulusal özürlüler veri tabanı”nın ESHOT’a açılması talebi iletildi.

İçişleri Bakanlığı’nın pandemiyle mücadele kapsamında çıkardığı genelge uyarınca şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu kontrolü dönemi başladı. İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar gereğince de İzmirim Kartların kişisel HES kodlarıyla eşleştirilmesi zorunlu hale getirildi. 30 Ekim’de başlayan uygulama kapsamında, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü ile engelli vatandaşların da kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kart çıkarması gerekliliği doğdu.

Şahsen başvuru yoğunluk yaratıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, bu gruplardaki vatandaşların, kart merkezlerine akın etmesi üzerine ortaya çıkan sağlıksız görüntüler üzerine, özellikle engelli bireylerin işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazılan yazı, İzmir Valiliği kanalıyla sunuldu.

Yazıda, engelli raporlarının görülmesi gerekliliği nedeniyle şahsen başvuru alınmak zorunda kalındığına dikkat çekildi. İşlemin elektronik ortamda yapılamaması nedeniyle hem engelliler hem de kurum personeli açısından iş gücü ve zaman kaybı yaşandığı; bunun da uzun kuyruklara neden olduğu vurgulandı. Bu tablonun, sağlık açısından doğurduğu risklere de özellikle dikkat çekildi.