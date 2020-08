Sıcak havalar nedeniyle zor günler yaşayan sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için mama ve su dağıtımını artıran Gaziemir Belediyesi, "Sokaktaki can dostlarımız için bir kap su, bir kap yemek" kampanyasıyla yurttaşları can dostlar için mama ve su desteğinde bulunmaya davet etti

İlan panolarına asılan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan kedi ve köpek fotoğrafları ile 'Benim de karnım aç,' 'Ben de susadım' ifadelerinin yer aldığı afiş ve görsellerle Gaziemirli yurttaşlara sokaklarına hayvanlar için bir kap mama ve bir kap su bırakmaları çağrısı yapıldı.

Yurttaşları, sokaklarda yaşayan canlıların karınlarını doyurabilmeleri ve suya ulaşabilmeleri için yardımcı olmaya davet eden Gaziemir Belediyesi, can dostların mama ve suya erişebilmeleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde ihtiyaç olan bölgelerde ve zamanlarda sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de park ve yeşil alanlar başta olmak üzere, sokak hayvanlarının kolayca erişebileceği noktalara koyulan su odaklarına düzenli olarak su dolduruyor.

Can dostlarımızın yanındayız

Veterinerlik Hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barınma, ilaçlama ve tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarının altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi. Salgın sürecinden bugüne sokak hayvanları için 2 bin 800 kilogram mama dağıttıklarının altını çizen Başkan Arda, sıcak havalar nedeniyle zor günler geçiren can dostlara destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Salgın sürecinde sokak hayvanları için "Bir kap mama, bir kap su" kampanyasını başlatarak yurttaşlardan sokak hayvanları için mama ve su bırakmalarını istedikleri söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Sıcak havalar nedeniyle yaşamları zorlaşan can dostlarımız için yeni bir kampanya başlattık. 'Sokaktaki can dostlarımız için bir kap su, bir kap yemek' isimli kampanyamızla yurttaşlarımızı can dostlarımıza destek olmaya davet ediyoruz. Sokakta yaşayan hayvanların bu zor günlerde aç ve susuz kalmasına izin veremeyiz. Can dostlarımızın her zaman yanındayız. Ekiplerimiz, onlar için her gün düzenli olarak mama ve su dağıtmaya devam edecek" dedi.