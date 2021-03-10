Bergama Belediyesi elektronik atıkları topluyor

Her geçen gün büyüyen bir sorun haline dönüşen elektronik cihaz atıkları için Bergama Belediyesi harekete geçti. Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede elektronik atıklar belediye tarafından toplanmaya başladı. Çevreye gelişi güzel atılan elektronik eşyaların yaydığı tehlikelere dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Çevreye zarar vermemek için, elektronik atıkların diğer atıklardan ayrı toplanarak geri dönüşüm sistemine kazandırılması gerekiyor” dedi

Belediye Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından sürdürülen hazırlık çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Başkan Koştu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslı Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi ile protokol imzaladık. Elektronik atıkları toplamaya başladık” dedi.

“KULLANILABİLECEK OLANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİYORUZ”

Eski Tekstil Fabrikası içerisinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından atıkların toplanmaya başladığını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Burada toplanan elektronik atıklardan tekrar kullanılabilecek olanları ayırıp, ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Kullanılamayacak durumda olanları ise ayrıştırıp geri dönüşüme kazandırıyoruz” dedi.

“ŞİMDİDEN 2 TON 810 KİLO ATIK TOPLADIK”

İlçe halkının Sıfır Atık Projesi’ni benimsediğini ve bu durumun mutluluk verici olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Televizyon, monitör, küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve ekipmanları olmak üzere 2 ton 810 kg elektronik atığı topladık. Ve geri dönüşüm sistemine kazandırdık. Hemşehrilerimiz bu konuya çok duyarlı davranıyorlar. Herkes elektronik atığını belediyemize teslim etmek istiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’müze ulaşan her vatandaşımıza bu konuda bizde yardımcı oluyoruz. Elektronik atıklar, hacimli olduğu için çok yer kaplamaları ve zehirli maddeler içerdikleri için dünyada ve ülkemizde gittikçe büyüyen bir sorundur” dedi.