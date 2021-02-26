Bergama Belediyesi İzmir’de bir ilke imza attı

Bergama Belediyesi e-belediyecilik çalışmaları kapsamında bir ilke daha imza attı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Elektronik Proje Kontrol ve Arşivleme Sistemi’ne (EPKAS) geçiş yaptı

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Koştu, “Ada ve Parsel bazında imar durumunun internet üzerinde sorgulanmaya başlanması ardından, proje kontrol ve arşivleme sistemine de geçmiş bulunuyoruz. Yaptığımız yenilikler ile hemşehrilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet vermenin sevincini yaşıyoruz” dedi.

İZMİR’DE EPKAS’I KULLANMAYA BAŞLAYAN İLK BELEDİYE; BERGAMA

Göreve geldikleri ilk günden itibaren belediye hizmetlerinin daha verimli, kaliteli ve hızlı olması için planlama çalışmalarına başladıklarının altını çizen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Proje müellifleri ve yapı denetim firmalarına yönelik bilgilendirmelerimizi yapmış bulunuyoruz. Sisteme nasıl girileceği, projelerin nasıl yükleneceği bilgisini paylaştık. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında e-imar sistemine geçmiştik. Vatandaşlarımız devreye aldığımız e-imar hizmeti sayesinde belediyeye gelmeden imar durumu için web adresimiz üzerinden sorgulama ve görüntüleme yapmaya başlamışlardı. EPKAS’ı devreye alarak, e-imar çalışmalarını bir adım daha öteye taşımış olduk” dedi.

31 MART SONRASI PROJELER SADECE EPKAS ÜZERİNDEN ALINACAK

Teknoloji çağının gerekliliğini yerine getirmek üzere Bergama Belediyesi’nde önemli adımlar attıklarına işaret eden Başkan Koştu, “e-belediye hizmetlerimiz bununla sınırlı kalmayacak. Vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve kolay hizmete erişmesi için önümüzdeki aylarda yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Dijital fuarlar, Uzaktan eğitim ve online sohbetlerin pandeminin de etkisiyle daha fazla kullanılmaya başladığı günümüzde, belediye hizmetlerimizden olabilecek her bir hizmeti dijitale taşımaya devam edeceğiz. 31 Mart 2021 tarihinde İmar Yönetmeliği değişeceği için şuan hem mevcut sistem üzerinden hem de EPKAS üzerinden projeleri almaya devam ediyoruz. 31 Mart sonrası ise sadece EPKAS sistemi üzerinden yapılan başvuruları kabul edeceğiz” dedi.

SİSTEME NEREDEN ULAŞILACAK, NASIL KULLANILACAK?

Proje müellifleri ve yapı denetim firmalarının ilgili iş ve işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesini hedefleyen EPKAS uygulamasına belediyenin www.bergama.bel.tr web internet sayfası girildiğinde ana sayfa üzerinde bulunan ‘e-imar’ linkine tıklanarak ulaşılabilecek. Aynı adresten ilgiler kullanım kılavuzuna da erişebilecek.