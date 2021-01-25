Bergama Belediyesi taşındı

Bergama Belediyesi geçici olarak Hasta Yakını Konuk Evi’nde hizmete başladı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Analiz Raporu’nda ‘Riskli Yapı’ olduğu ortaya çıkan Bergama Belediyesi ana hizmet binası boşaltıldı. Belediye hizmetlerinin geçici olarak Hasta Yakını Konuk Evi’nde verilmeye başlandığını açıklayan Başkan Koştu, “Her defasında canımızı acıtan depremlerden ders çıkarmamız, deprem olmadan önce önlem almamız gerekiyor. Sonradan ah vah etmenin bir anlamı kalmıyor. Enkaz altında hayat aramak yerine riskli yapıları yıkmak en doğrusu. İzmir depreminde onlarca insanımız hayatının baharında kara toprağa girdi. Riskli yapıları depremin yıkmasını beklemek cinayettir" dedi.

30 Ekim'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde belediye binasında çatlaklar oluştuğuna işaret eden Başkan Koştu "Deprem sonrası teknik personelimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatları doğrultusunda yaptığımız kontrollerde binamızın taşıyıcı sisteminde çatlaklar oluştuğunu gördük. Bunun üzerine hemen çalışma başlatarak bina performans analizi yaptırdık. Yaptırdığımız incelemede binamız “Riskli Yapı” olarak tespit edilmiş, “Binanın kullanılmaya devam edilmesi can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir” sonucu çıkmıştı.

“BEKLEMEK CİNAYETE DAVETİYE ÇIKARMAK ANLAMI TAŞIYORDU”

Binayı kullanılmaya devam etmenin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olacağı sonucu ardından önlem alma gerçeği ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Başkan Koştu, “İzmir’de meydana gelen ve canımızı acıtan deprem sonrası kamu binalarının ayakta kalmasının son derece önemli olduğuna bir kez daha şahit olduk. Depremzede vatandaşlarımıza ve depremden hasar gören binalara müdahale ve yardım götürme açısından kamu binalarının ayakta kalması büyük önem arz ediyor. Bu çalışmalar kapsamında İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere binası tehlike arz eden birçok kamu kurum ve kuruluşu binalarını tahliye etmişlerdir. Günlük olarak 500-600 kişinin kullandığı binamızda personelimizin ve halkımızın canını riske etmek istemediğimiz için taşınma işlemini yine belediyemizin mülkü olan Hasta Yakını Konukevi’ne hafta sonu gerçekleştirdik” dedi.

KOŞTU: “HİZMETLERİMİZ AKSAMADAN DEVAM EDECEK”

Taşınma ardından hizmetlerin aksamaması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Koştu, “Belediyemiz hizmetleri duraksamadan aynı şekilde geçici yerimizde devam edecek. Gereken tüm önlemleri aldık. Bilgisayar alt yapısından, personelimizin çalışacağı yerlerin fiziki şartlarına ve vatandaşımızın hizmet alacağı noktalara kadar tüm imkânlarımızı seferber ederek önlemlerimizi aldık” dedi.

Belediyenin taşınmasında fedakârca çalışan personele teşekkür eden Başkan Koştu, “Her bir çalışanımız, müdürlerimiz, şeflerimiz ve sorumlularımıza binanın taşınması esnasında yaptıkları çalışmalar ve süratle geçici yerde hizmetin devamı için aldıkları önlemler için teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi ve insanlarımızı tüm afetlerden korusun” dedi.