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Bergama'da hayvan çiftliğinde yangın

İzmir Bergama'da bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Çıkan yangın ancak 8 buçuk saatte söndürülebildi

Bergama'da hayvan çiftliğinde yangın
04 Mart 2021 Perşembe 15:17

Alınan bilgiye göre Bergama-Çanakkale Karayolu üzerinde bulunan bir büyükbaş hayvan çiftçiliğinin saman deposunda yangın çıktı. Saat 03.30 sıralarında her biri 750 kilogram ağırlığında olan saman balyalarının yandığını fark eden çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye Bergama, Dikili, Menemen, Aliağa, Kınık ve Bayraklı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler balyalara su tutarak yangına müdahale etti. Balyaların bir kısmı da kepçe ile taşınarak açık alanda söndürüldü.

Bölgenin en büyük hayvan çiftliğinde çıkan yangın balyaların içten içe yanması nedeniyle ancak 8.5 saatte söndürülebildi. Çiftlikte büyük oranda maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bergama yangın #izmir yangın #çiftlik yangın
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