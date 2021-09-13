Bergama'daki projede detaylar belli oldu! Yargıya taşınıyor!

Bergama’nın Alibeyli Mahallesi’nde 152 milyon 494 bin 750 TL bedelle hayata geçirilmesi planlanan Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi(TDİOSB) projesi için ÇED süreci başlatıldı. Proje kapsamında daha önce mera vasfında olan araziler mera vasfından çıkartılırken İYİ Partili Bergama Belediyesi Meclis Üyesi Olgu Altuğ ise söz konusu projeyi yargıya taşımak için hazırlık yaptıklarını dile getirdi

FATİH ÖZKILINÇ- Bergama’nın Alibeyli Mahallesi’nde Hasan Ağa Merası üzerine Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) tarafından yapılması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi(TDİOSB) projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) başvurusunda bulunuldu.

Bakanlığa sunulan ÇED başvuru dosyasında TDİOSB’nin 2 milyon 850 bin 903 metrekare alan üzerinde kurulacağı belirtilerek projenin yer seçiminin 16 Şubat 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kesinleştirildiği belirtildi. Dosyada Bergama TDİOSB’de düşünülen ihtisas konusu büyükbaş süt üretimi ve damızlık düve yetiştirme olarak belirlenirken yörede küçükbaş hayvancılığın daha yaygın olması ve hayvancılık türü olarak küçükbaş hayvan seçilmesi yönünde gelen talepler üzerine süt sığırcılığına alternatif olarak kapalı sistem (entansif) merasız koyunculuk - keçicilik hakkında detaylı araştırmaların yapıldığı ve TDİOSB’nin iştigal konusunun küçükbaş olması yönünde değişikliğe gidilerek projenin hayvancılık konusunun küçükbaş olarak değiştirildiği bilgisine yer verildi.

Günlük 125 bin litre süt üretimi



Proje ile bölgede küçükbaş hayvancılığın ve buna bağlı süt ve süt ürünleri sanayisinin gelişimi planlanırken proje kapsamında özellikle modern tesislerde süt verimi yüksek kültür ırklarının yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bergama TDİOSB alanında 110 bin 400 baş hayvan kapasitesi öngörülüyor. Buna bağlı olarak günlük süt üretiminin 124 bin 800 litre/gün olması planlanırken hayvan barınma tesisi, süt entegre tesisi, hayvan hastanesi, biyogaz tesisi, gübre fabrikası üretimden, bakıma ve pazarlamaya kadar her aşama Bergama Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi’nde birleştirilecek. Proje kapsamında tüm altyapısı ile hazır bir TDİOSB alanı oluşturulacak ve üreticiler için hayvanlık alanlar tahsis edilecek, sanayiciler için en az 3 bin metrekare büyüklüğünde sanayi parselleri oluşturulacak. Tüm işletmelerin yol, sulama ve içme suyu, atık su, elektrik, telekom gibi alt yapı hizmetleri hazır halde sunulacak. Bu proje ile süt ve süt ürünleri konusunda ihtisaslaşmış bir bölge oluşturulacak ve bu bölgede bir kümelenme alanı oluşturularak daha planlı bir üretim, satış ve pazarlama modeli oluşturulmuş olacak.

İşletme aşamasında 1200 kişiye istihdam



Bergama’da 152 milyon 494 bin 750 TL bedelle hayata geçirilmesi beklenen projenin inşaatı aşamasında yüz, işletme aşamasında ise ortalama bin 200 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Projede kadın işgücüne azami derecede ihtiyaç duyulacağı belirtilirken işletme aşamasında üretimin belli süreçlerinde yoğun işgücünü gerektiren zaman dilimleri olacağı bu istihdam içerisinde kadın istihdamının oranın yüzde 70-80 düzeylerinde olacağının düşünüldüğü belirtiliyor.

Araziler mera vasfından çıkarıldı



Projeye konu parsellerin tamamının daha önce mera vasfında olup Maliye-Mera arazisi niteliğinde iken parsellerin vasıf değişikliği yapılarak mera vasfından çıkarıldığının belirtildiği başvuru dosyasında “Parseller şu anda maliye hazinesi niteliğinde ham toprak olarak geçmektedir. Tapuda Parsellerin mevcut durumu Maliye arazisi niteliğinde olduğundan kamulaştırma bedeli olmayacaktır. Milli Emlak’ın belirleyeceği harca esas değer üzerinden araziler satın alınacaktır. Proje alanı Bergama ilçe merkezine 20 km, İzmir Merkeze yaklaşık 130 km mesafededir. Bu sebepten dolayı hayvancılık için uygun bir arazi konumundadır” denildi.

Yöre halkı projeye olumlu bakıyor



Mahallerinde kurulacak olan TDİOSB ilgili açıklamalarda bulunan Alibeyli Mahallesi Muhtarı Mehmet Karagöz, “Mahalle halkımızın büyük bölümü bu projeyi olumlu değerlendiriyor. Tabi ki karşı olanlar da var. İnsanlara iş lazım bu nedenle olumlu karşılanıyor. Mahallemizde bulunan çoğu kişi de TDİOSB çatısı altında hayvancılık yapmak için girişimde bulundu” dedi.

Yargıya taşınıyor



İYİ Partili Bergama Belediyesi Meclis Üyesi Olgu Altuğ ise Alibeyli Mahallesi’nde Hasanağa Merası üzerine yapılması planlanan TDİOSB projesiyle ilgili dava açacaklarını belirterek konuya ilişkin hazırlık yaptıklarını dile getirdi.