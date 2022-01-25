Bergama'ya kötü haber: İZBAN başka bahara kaldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2022 Yılı Yatırım Programı’nda Bergama İZBAN projesinin yer verilmemesini eleştiren Bergama Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Olgu Altuğ Kameller, “Bergama da İzmir gibi AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilmesine rağmen cezalandırılıyor mu?” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2022 Yılı Yatırım Programı’nda Bergama İZBAN projesinin yer almadığı görüldü. Adeta yılan hikayesine dönen Bergama’ya İZBAN hattının uzatılması yatırım programına göre bu yıl da gerçekleşmeyecek. Son olarak İZBAN’ı Aliağa’dan Bergama’ya uzatacak 52 kilometrelik hatta İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 istasyon, 11 karayolu üst geçidi, 23 menfez tipi karayolu alt geçidi yapmak için hazırlıklarını bitirmiş TCDD'nin hat üzerindeki kamulaştırma ile ilgili çalışmaları tamamlaması bekleniyordu.

Siyaset üstü bir mesele

Bakanlığın bu yılki yatırım programında Bergama İZBAN projesinin yer almamasını değerlendiren Bergama Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Olgu Altuğ Kameller, “İZBAN’ın yaygınlaşması ve modern bir ulaşım aracı olması nedeniyle Bergama’ya uzatılmasının siyaset üstü bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu hizmete ulaşması gerekiyor. Akaryakıt fiyatları oldukça yükseldi. Kuzey Ege Otoyolu’nun 2022 yılı fiyatı ise 55,50 TL oldu. Bu yolu kullanma bedelimiz gidiş-dönüş akaryakıt bedeli hariç 110 TL. Bu bedeli yolu kullanmak için veriyoruz. İZBAN bizim için daha ucuz bir ulaşım aracı. Bu nedenle İZBAN hattının Bergama’ya uzatılmasını istiyoruz” dedi.

Bergama’yı bu hizmetle buluşturun!

Bergama’nın daha önce muhalefet partisi mensubu bir belediye başkanı tarafından yönetildiği için bu yatırımları alamadığı yönünde bir algı oluşturulduğunu kaydeden Kameller, “Mevcut AK Partili belediye başkanı bunu lanse ederek seçimi kazandı. Fakat Bergamalılar AK Partili bir belediye başkanı seçtikten sonra da görüntü de değişen herhangi bir şey olmadı. Tam tersine Bergama’nın öz kaynaklarıyla elde etmiş olduğu spor salonu, Göçbeyli Stadyumu, Önder Spor Salonu gibi tesislerin satılması veya merkezi hükümetin çeşitli birimlerine devredilmesi gibi bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Merkezi hükümetten yatırım almayı bırakın elimizdeki öz kaynakları devir eder duruma geldik.Yerelde Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kredi Yurtlar Kurumu’nu, doğal gazı ve TOKİ’yi ilçeye kendisinin getirdiğini merkezi hükümetle arasının çok iyi olduğunu sürekli lansa ediyor. Bu hizmetler elbette çok kıymetli fakat vatandaşa b,ir bir dokunacak olan yatırımlar değil elbette. Kredi Yurtlar Kurumu’ndan ya da TOKİ’den çok az sayıda vatandaş yararlanabiliyor ama İZBAN gibi bir yatırımdan 103 bin nüfuslu kentin çok daha büyük bir oranda faydalanma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu nedenle diyoruz ki; hodri meydan! Merkezi hükümet ile aranız iyiyse, bu hizmetleri sizin getirdiğinizi iddia ediyorsanız o zaman İZBAN’ı da getirin. Bergamalılar ile bu hizmeti buluşturun” diye konuştu.

Bu yıl da hayata geçmeyecek

2022 yılı yatırım bütçesine bakıldığında Bergama-Soma-Akhisar Çevre Yolu ile İZBAN’ın bu yıl içinde de hayata geçemeyeceğini aktaran Kameller, “Bergama da İzmir gibi AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilmesine rağmen cezalandırılıyor mu? Yerelde bir başarısızlık söz konusu. Bergama’da merkezi hükümetin bir belediye başkanı var. Ama çok övünülen TOKİ projesi de AK Parti'yle geldi savı da doğru değil. TOKİ, Bergama’yla beraber Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki komşu ilçemiz Akhisar'a da geldi. Bu nedenle bu durum iktidar partisinin belediye başkanının bir başarısı olarak kabul edilemez” ifadelerini kullandı.