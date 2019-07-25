Berlin duvarı gibi yıkılıyorlar

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini Berlin duvarının yıkılmasına benzeten Aksoy, 'Duvarın yıkılması dünyayı nasıl bir değişime ittiyse, 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri de Türkiye'yi bir değişim ve dönüşüme itti. Artık yenilmez armada yok. Tek adam rejimi yıkılıyor' dedi

CHP Menemen İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, İzmir Milletvekili Bedri Serter, eski İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner, Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Danışma Kurulu Üyeleri ile partili Menemenlilerin katılımıyla gerçekleşti.

CHP Menemen İlçe Başkanı Serdar Değirmenci'nin 31 Mart seçimlerini değerlendirdiği konuşması ile başlayan toplantı, Danışma Kurulu üyelerinin 31 Mart seçimi ile ilgili değerlendirmeleri ile devam etti.

Partinin önemi

Toplantıda söz alan isimlerden eski İzmir Milletvekili Musa Çam, "31 Mart seçimleri Türkiye tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu seçimde, 12 seçim kazanmış bir iktidarın artık eski gücünü koruyamadığını, düşüşe geçtiğini gördük. Bu iktidar görevde bulundukları sürede tarımı ve sanayiyi bitirdi, 8 milyon işsiz yarattı. İnsanlar televizyonlarda kendilerine parmak sallayan bir cumhurbaşkanına tepkilerini bu seçimde gösterdi. Belediye seçimlerinde büyük başarı kazanmış ve önemli büyükşehirleri almış bir parti olarak çok çalışmamız gerekiyor. Belediye başkanlarımız herkesi kucaklayan bir yaklaşımla, insanlara dokunarak sonraki seçimler için çalışmaya şimdiden başlamalı. Kimsenin partiye küsmeye, kendini düşünmeye hakkı yok. Önemli olan daima parti" dedi.

Artık yenilmez armada yok

Kürsüye çıkan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, göreve geldikleri 3,5 aylık süre içinde yaptıkları çalışmalar, hayata geçirdiği projelerle ilgili İlçe Danışma Kurulu'nu ve toplantıya katılan partilileri bilgilendirdi.

"31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini yaşadık. Her iki seçimi de ben Berlin duvarına benzetiyorum. Berlin duvarının yıkılması dünyayı nasıl bir değişime ittiyse, 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri de Türkiye'yi bir değişim ve dönüşüme itti. Artık yenilmez armada yok. Tek adam rejimi yıkılıyor" diyerek sözlerine başlayan Başkan Serdar Aksoy, halkın oyları ile her şeyi değiştirebileceğini bir kez daha gördüklerini söyledi.

Örgüt ayağa kalktı

Menemen'deki seçimlerde, daha önce partiden içeriye adımını atmamış gencecik insanların geldiğini, partiye sahip çıktıklarını, İlçe Başkanı Serdar Değirmenci öncülüğünde örgütü yeniden ayağa kaldırdıklarını söyleyen Serdar Aksoy, "Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bir araya gelerek olmaz denileni yaptık. "Bu isim olmazsa seçimler kaybedilir" dediler, hep birlikte kazanıldığını gördük. Hiç kimse kendini partinin üzerinde görmesin. Bugün Belediye Başkanı olarak ben varım, yarın başka bir arkadaşım olacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ilelebet kalacak" dedi.

8 Nisan'da mazbatasını aldığında Menemen Belediyesi'nin üzerine hiçbir gayrimenkul olmadığını, hepsinin Menemenspor üzerinden 3., 4. şahıslara kiraya verildiğini belirten Serdar Aksoy, yasal süreçler takip edilerek gayrimenkullerin tamamını geri aldıklarını açıkladı. Seçime 5 gün kala işe alınan, seçim döneminde AKP ve MHP ile birlikte hareket eden 287 kişiyi işten çıkardıklarını da açıklayan Aksoy, Başkan Danışmanları, Başkan Yardımcıları ve Müdürleriyle yeni bir yapılandırmaya gittiklerini anlattı.

İhanet cezasız kalmamalı

Toplantının sonunda konuşmasına eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in seçim döneminde gazetelere verdiği demeçlerden bazı bölümleri okuyarak devam eden Başkan Aksoy, bu yapılanın partiye ihanet olduğunu ve hiçbir ihanetin cezasız kalmaması gerektiğini belirterek Tahir Şahin'in partiden ihracını talep etti.

İnsanlara dokunmayı öğrendik

Kürsüye çıkan İzmir Milletvekili Bedri Serter de çok önemli bir süreçten geçtiklerine değinerek, "Son bir yılda tek adam rejiminin ülkeyi ne hale getirdiğini gördük. Şu anda onun imzası olmadan ülkede hiçbir şey yapılamıyor" dedi.

Çok başarılı bir seçim geçirdiklerini, altyapıdan yetiştirdikleri belediye başkanlarını aday göstererek 11 büyükşehiri aldıklarını söyleyen Bedri Serter, bunun sorumluluğunun çok büyük olduğunu anlattı. Bu seçimde parti olarak insanlara dokunmayı öğrendiklerini ve İstanbul seçiminde 806 bin oy farkın bu şekilde geldiğini ifade eden Serter, seçimin kazanılmasında kadın ve gençlerin büyük payı olduğuna da vurgu yaptı.