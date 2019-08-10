Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Polat yayımladığı mesajda birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Polat “Bayramlar yüzyıllardır dargınların barıştığı, uzakların yakın olduğu, bir değil birlik olduğumuzu hatırladığımız zamanlardır.” dedi.

Polat “Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmeler, her zamankinden daha çok birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Toplumu kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden, toplumun tüm kesimlerine hoşgörü içerisinde yaklaşarak herkesin hakkının korunduğu bir Türkiye için çalışıyoruz. Geleceğin siyaseti için çıktığımız bu yolda, hep beraber geleceğin siyasetini ve geleceğin Türkiye’sini inşa edeceğiz. Hak, hukuk ve adalet mücadelemizi her alanda sürdürmeye devam edeceğiz. Açlık ve yoksulluğun sona erdiği, emeğin en yüce değer olarak kabul edildiği, gençlerimizin işsizlik, çocuklarımızın gelecek kaygısı yaşamadığı, herkesin düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, adaletin ve hukukun sadece bir zümrede değil tüm toplumda eşit olması dileklerimle, Kurban Bayramı’nın iyilik ve güzelliklere vesile olmasını temenni eder, mutlu bayramlar dilerim.