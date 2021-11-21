Bornova Belediyesi'nden kadınlara 2 atölye birden

Kadınların üretime katılması için yürüttüğü eğitim çalışmaları ve projelerle toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede öne çıkan Bornova Belediyesi, ev kadınlarını düzenlediği atölyelerde bir araya getirdi. Tamamen el emeğiyle, uzun süre bekletilmiş ekşi maya kullanılarak geleneksel metotlarla üretilen artizan ekmeği ve organik sabun atölyelerine katılan 45 kadına mesleki beceri kazandırıldı

Sivas İmranlılar Kalkındırma, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Naldöken Mahallesi'ndeki bürosunda düzenlenen artizan ekmek ve organik sabun üretim atölyelerine katılan kadınlar yeni bir kariyerin kapısını araladı. Derneğin kadın kollarının talebi üzerine gerçekleştirilen eğitimlerde günümüzde yaygın şekilde uygulanmaya başlanan artizan ekmek üretim tekniği ve kimyasal maddelerin kullanılmadığı organik sabun üretimi için yapılması gerekenler aktarıldı. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınların gelir elde edebilecekleri, ekolojik dengeyi gözeten ve düşük maliyetle üretilebilen organik ürünlerin üretim tekniklerinin anlatıldığı atölyelerde 45 kadın eğitim aldı.

Ekolojik dengeyi gözeten ürünler

Artizan ekmek üreticisi İrfan Özbilgin'in bilgi ve tecrübelerini aktardığı ekmek atölyesine katılan 15 kadın, mayalama ve pişirme tekniklerini öğrendi. Tamamen el emeğiyle ve yapımının her aşamasında geleneksel metotların kullanıldığı artizan ekmekler, kabuk ve iç yapısının ideal sertlik ve nemde olmasıyla diğer ekmek türlerinden ayrılıyor. Uzun süre mayalanan ve geleneksel yöntemlerle yüksek ısıda pişirilen artizan ekmekler organik gıda tutkunlarının sofralarındaki vazgeçilmezler arasında yer alıyor. El emeği ürünü olması ve üretiminin zorluğu dolayısıyla seri üretimi mümkün olmayan ve bu nedenle yüksek fiyatlara alıcı bulan artizan ekmek yapımında kullanılan tekniklerin aktarıldığı 2 saatlik teorik eğitimin ardından fırınların başına geçen katılımcılar öğrendiklerini pratiğe döktü.

Organik sabun atölyesinde ise kimyasalsız temizlik ürünlerinin üretimi için yapılması gerekenler aktarıldı. Ürettiği organik temizlik ürünleriyle tanınan Azize Demirhan'ın yürütücülüğünü üstlendiği atölyeye 30 kadın katıldı. Ekolojik dengeyi gözeten ve düşük maliyetle üretilebilen organik sabun yapım tekniklerinin uygulamalı olarak anlatıldığı atölyeye katılan kadınlara, kendi çıkardıkları kalıplarda üretilen sabunlar hediye edildi.

"Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele ediyoruz"

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele birçok projeye imza attıklarını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Kadınların üretime katılmasını ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları çok önemli. Düzenlediğimiz eğitim çalışmaları ve meslek edindirme kurslarıyla Bornovalı kadınları bilinçlendiriyor, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve aile ekonomisine katkı sunabilmeleri için destekliyoruz" diye konuştu.