Bornova'da 68 yeni araç hizmete girdi

Bornova'da 31 milyon TL'ye satın alınan 68 kamyon ve iş makinesinin teslimi törenle yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Bornova'da yapılan çalışmanın Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi.

Saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi ile kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, daha iyi hizmet ve yatırım yolunda satın aldığı 68 aracı törenle teslim aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaşların da katıldığı Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda tören, şölene dönüştü. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un kiralama yerine satın alma yönünde ortaya koyduğu irade takdir topladı.

Türkiye'ye örnek olsun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İduğ'un olağanüstü kıymetli bir işe imza attığını belirterek, "Bornovalı, İzmirli olarak hepimizin iftihar edeceği bir iş yaptı. Bu 68 araç, hem pırıl pırıl, tertemiz Bornovalılar'a hizmet edecek, hem de büyük bir tasarrufun altlığını oluşturucak. Bu girişimi ve iradesi nedeniyle Mustafa Başkanı bütün kalbimle kutluyorum. Umarım bu iş İzmir'e, Türkiye'ye örnek olur ve tüm belediye başkanları bu yönde iradelerini koyarlar. Hiç endişeniz olmasın elimizden ne geliyorsa, canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Soyer, tören alanında karşılaştığı tablonun seçim dönemindeki coşkulu günleri hatırlattığını belirterek, yeni araçların Bornova Belediyesi'ne ve Bornova halkına hayırlı olmasını diledi.

200 milyonluk tasarruf sağlayacağız

Tunç Soyer'e Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda temeli atılan yüzme havuzu projesi için teşekkür eden Başkan Mustafa İduğ ise otomotiv sektöründen gelen biri olarak Bornova'ya yeni araçlar kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Tasarruf etme ve verimli olma anlayışının belediye kaynaklarının etkin kullanılmasında da hakim olması gerektiğini belirten İduğ, "Biz kiralama yönteminin tasarruflu olmadığını tespit ettik ve satın alma modeline geçtik. Tamamı 2019 model, 68 yeni araç Belediyemizin öz varlığı oldu. 31 milyon TL'ye satın aldığımız ve en az 10 yıl verimli bir şekilde kullanacağımız araçlar ile 10 yılda ödeyeceğimiz 200 milyona yakın kira maliyetinden kurtulduk. Bornovamızı büyütme hedefiyle çıktığımız yolda, büyük bir tasarruf sağladık. Çalışmalarımıza etkin kaynak yönetimi ve tasarruf ilkesi ile yön vermeye devam edeceğiz"dedi.

Kurdela kesimi

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP Eski Milletvekili Mehmet Ali Susam, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İlçe Başkanı Asım Güven, İyi Parti Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak, Dünya Şampiyonu Bornovalı Cimnastikçi İbrahim Çolak, meclis üyeleri, muhtarlar, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve vatandaşların yerini aldığı törende kurdele hep birlikte kesildi. Törenin sonunda Ford Otosan Türkiye Kamu Satış Müdürü Deniz Durmaz, Ford Trucks Bayisi Büyükkarcı Otomotiv adına Tümay Büyükkarcı, Otokar Türkiye Kamu Satışlar Grup Yöneticisi Murat Özsoy, İveco Türkiye Bölge Müdürü Adlı Emiroğlu ve Efe Endüstri ve Ticaret AŞ. Genel Müdürü Filip Minisyan Başkan İduğ'a teşekkür plaketi verdi.