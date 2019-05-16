Bornova'da arıcılara destek

Bornova Belediyesi'nin 20 haftalık arıcılık eğitimini tamamlayan arıcılar, Kayadibi Köyü'ndeki pratik eğitimin ardından edindikleri bilgileri kendi kovanlarında uygulamaya başladı. Bornova Belediyesi'nin birer arılı kovan ve arıcılık malzemeleri hediye ettiği kursiyerler, Kayadibi Mahallesi'ndeki özel arılıkta bal üretimine başladı.

Bornova Belediyesi'nin İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle düzenlediği arıcılık kursuna katılan 61 vatandaş 15 haftalık eğitimin ardından uygulamaya başladı. Kaliteli bal üretmenin inceliklerini öğrenen kursiyerler eğitimin 13 haftasını teorik, son iki haftasını da Kayadibi Mahallesi'ndeki Bornova Belediyesi'nin arılığında uygulamalı olarak aldı.

Kovanlar hediye

Özellikle kırsal mahallelerden vatandaşların katıldığı eğitimlerin sonunda hediye edilen arılı kovanlar, Bornova Belediyesi tarafından oluşturulan 23 dönümlük özel alana konuldu. Eğitmenler, kovanların başında yeni arıcılara bal üretiminin püf noktalarını anlattı. Bu alana meyve ve akasya fidanları dikerek arıcılık için uygun bir ortam oluşturan Bornova Belediyesi, arıcıların 5 adete kadar kovanlarını koymaları için de yer tahsis ediyor.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, tarımsal üretimin kalitesinin artırılmasının önemine dikkat çekerek, "Arıcılık çok özel bir ilgi alanı. Arı yetiştiricileri bal üretiminin yanısıra doğanın dengesinin korunmasına da katkıda bulunuyorlar. Bu anlayışla Bornovamıza yeni arıcılar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.