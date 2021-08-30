Bornova'da bayram coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı Bornova'da coşkuyla kutlandı. Binlerce Bornovalı 29 Ağustos tarihinde gerçekleşen ve Bayraklı Bornova sınırından başlayan kortej geçişinde yerini aldı. Bando eşliğinde, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen Bornovalılar zafer şarkıları ve marşlarını hep bir ağızdan söyledi. Mustafa Kemal Caddesi, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sesleri ile inledi

Kurtuluş Savaşı ve Türk Tarihi'nin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz'un 99. yıldönümünün coşkusu koronavirüs önlemleri çerçevesinde yaşandı. Kortej yürüyüşü ve fener alayı Ayyıldızlı Bayraklarla donatılan Mustafa Kemal Caddesi boyunca sürdü. Bornova Belediye Bandosu'nun çaldığı zafer şarkıları ve marşlar hep bir ağızdan söylendi. Bazı Bornovalıların evlerinin balkonlarından eşlik ettiği coşkuya, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Eşi Ufuk İduğ ile birlikte katılırken, İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Kamil Okyay Sındır, belediye bürokratları ve meclis üyeleri de Bornovalıları yalnız bırakmadı. En önde ellerinde bayraklarla vatandaşları selamladı.

Yüksek Sadakat sahne aldı

Kortejin son bulduğu Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda ise Türkiye'nin en iyi rock grupları arasında yer alan Yüksek Sadakat sahne aldı. Şarkılarını Bornovalılar için söyleyen guruba hayranları da eşlik etti.

Konser öncesi konuşma yapan Başkan Mustafa İduğ, 30 Ağustos'un Milli Mücadelemizin dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bugün Zaferimizin 99. Yıl dönümü. Bu gece Yüksek Sadakat gurubu bizlerle birlikte. Ama unutmayalım ki en büyük sadakat Cumhuriyetimize olan sadakatimizdir. Ne mutlu Türküm diyene" dedi. Başkan İduğ, Zafer bayramında yanlarında olan guruba da teşekkür ederek, fidan hediye etti. İzmir Milletvekili Sındır ise Bornovalıların ve tüm Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Resmi Törenler

Bornova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen resmi törenler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti. 30 Ağustos sabahı yapılan törende Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve 57. Topçu Tugayı Kurmay Başkanı Albay Yıldırım Pektaş Atatürk Anıtına çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.