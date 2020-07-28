Bornova'da hijyen ön planda

Bornova Belediyesi, Kurban Bayramı için Işıkkent’te kurulan kurban satış alanında koronavirüs önlemleri çerçevesinde hizmet veriyor.

Vatandaşların kurban ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi için maske takmanın da zorunlu olduğu satış alanına dezenfektan tünelinden giriliyor ve sosyal mesafe ile ilgili her noktada uyarılar dikkat çekiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene farklı tedbirlerin de alındığı 25 dönümlük alanda küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların satışı yapılıyor. Alanda fiziki mesafe kurallarına dikkat edilirken, satış yapılan alana 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanıyor. Arada 1,5 metre boşluk olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat ediliyor.

İçeriye giren vatandaşların ateşleri ölçülürken, dezenfektan ve maske veriliyor. Alan, 24 saat boyunca Bornova Belediyesi güvenlik görevlilerinin kontrolü altında tutuluyor.

İhtiyaçlar karşılanıyor

Hayvan satışı için farklı illerden gelen besiciler, barınma ve satışlarını Işıkkent’te bulunan Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda gerçekleştiriyor. Su, aydınlatma, tuvalet, duş gibi imkanların en hijyenik koşullarda sunulduğu alanda, içerisinde büfenin de bulunduğu sosyal hizmet çadırı da yer alıyor. Alanda satış yapan besicilere belli aralıklarla kolonya ve maske dağımı da yapılıyor.

Ücretsiz veteriner ve servis

kontrollü giriş yapıldığını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Buradaki besicilerin ve vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurallara uygun şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için tüm tedbirlerimizi aldık” dedi. Işıkkent’te kurulan kurban satış alanında isteyen vatandaşlar için kesim hizmeti de veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen 2 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan konteynerlerinde randevu sistemi ile hijyenik ortamda kesim yapılıyor. Vatandaşların Kurban Satış ve Kesim Alanı’na rahatlıkla ulaşabilmeleri için Bornova Belediyesi tarafından ücretsiz servisler kaldırılıyor. Hükümet Konağı önünden kalkan servisler 09:00,11:00,13:00, ve 15:00 saatlerinde hareket ediyor. Servislerin Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda kalkış saatleri ise 10.00, 12.00, 14.00 ve 16.00.