Bornova'da korkunç intihar!

Bornova'da Nuri K. (70), bir yakının arayıp haber verdikten sonra iple kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Bornova'da korkunç intihar!
18 Aralık 2019 Çarşamba 16:18

Çamkule Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden evli ve 4 çocuk babası Nuri K., saat 14.00 sıralarında bir yakınını telefonla arayıp, yerini belirtip, intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakını, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Nuri K.'yi çuval ipiyle bir ağaca asılı olarak buldu. İndirilen Nuri K.'nin yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nuri K.'nin cansız bedeni, otopsi için  İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, Nuri K.'nin intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bornova #intihar #Çamkule
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