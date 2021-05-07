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Bornova'da kuşlara rengarenk yuva

Özel proje ve çalışmalar ile can dostlarına sahip çıkan Bornova Belediyesi, kuşları da unutmadı. İlçedeki parklar rengarenk kuş evleri ile donatıldı. Sevimli dostlar sıcak ve güvenli yuvalara kavuştu

Bornova'da kuşlara rengarenk yuva
07 Mayıs 2021 Cuma 09:57

Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kuş evleri Bornova Büyükpark, Çamdibi Atatürk Parkı ve Altındağ Rekreasyon Alanı olmak üzere kuş popülasyonun yoğun olduğu yeşil alanlardaki ağaçlara asıldı. Farklı renklerdeki kuş evleri minik kuşlar için sıcak ve güvenli birer yuva olmasının yanısıra görselliğiyle de dikkat çekiyor.

Can dostların yanında

Sokak hayvanlarına sahip çıkan Bornova Belediyesi, bu özel çalışmasının yanısıra Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde pek çok çalışma ve proje gerçekleştiriyor. Kuş evleri gibi sokak kedileri için kedi evleri yapılırken, sokak hayvanlarına düzenli olarak mama dağıtılıyor. Can dostlarının ameliyatlarının yapıldığı Pınarbaşı’ndaki Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan padoklar kısa bir süre yenileyerek modern bir görünümü kavuşturulmuştu. Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak kedi ve köpeklerinin kısırlaştırmasını da gerçekleştiriyor.

Etiketler; #bornova #kuşlar #bornova belediyesi #kuş yuvası
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