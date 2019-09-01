Bornova'da sağlık desteği

Sosyal belediyecilik anlayışı ile görev yapan Bornova Belediyesi, sağlık alanındaki çalışmalarıyla örnek oluyor. 'Evde Yaşlı, Bebek, Gebe, Lohusa Bakım Hizmetleri' , 'Ağız ve Diş Sağlığı Kontrolü', 'Diyetisyen Hizmeti' ve eğitim çalışmaları sayesinde tüm ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Bornova Belediyesi sağlık alanında yaptığı çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor. Düzenlenen eğitimlerle vatandaşlar bilinçlendirilirken, belediye ekipleri 'Evde Bakım Hizmetleri' ile de ihtiyaçlı Bornovalıların yardımına koşuyor. Bakım hizmetleri kapsamında görev yapan ekipler, gebe, lohusa, bebek bakımı, ağız ve diş sağlığı, evde yaşlı bakımı yaparken, Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi'nde de diş sağlığı bakımı ve diyetisyen hizmeti veriliyor.

Anne adayları takip ediliyor

'Evde Gebe ve Lohusa Bakım Hizmetleri' ile 'Evde bebek, çocuk Bakım Hizmetleri' kapsamında görevli ebe ve hemşireler, gebe ve lohusaların kontrollerini evlerinde yapıyor. Gebelerin açlık kan şekeri ve kolesterol ölçümleri yapılırken, gebeliğin gelişimi ve kilo durumu izleniyor.

Yeni anne olmuş kadınlara ise lohusalık sürecinin sağlıklı geçmesi için bebek emzirme eğitimi verilerek, bebeğin boy, kilo, baş ve karın çevresi takibi yapılıyor. Ayrıca bebeğin psikomotor gelişimi izlenerek aşı kontrolü gerçekleştiriliyor.



Evde bakım hizmeti

Bornova sınırları içinde yaşayan 60 yaş ve üzeri tüm yaşlılara ihtiyaç duydukları sağlık hizmeti de ev ortamında, profesyonel sağlık ekibiyle sunuluyor.

Bornova sınırları içinde yaşayan ve evinden dışarı çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya olmayan 60 yaş üzerindeki yoksullar ile kimsesizler düzenli olarak ziyaret ediliyor. Yaşılıların ihtiyaçları karşılanırken, tansiyon kan şekeri ve kolestrol ölçümleri de düzenli olarak yapılıyor.

Ayrıca Yaşlı Bakım Hizmetleri kapsamında diş doktoru tarafından yaşlıların ağız ve diş sağlıkları da kontrol altında tutuluyor. Yatağa bağımlı olanlara berber hizmeti de verilerek saç ve sakal traşları yapılıyor.

Halk Sağlığı Merkezi

Bornova Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi; hasta nakilinden evde bakım hizetlerine, diş muayenesinden diyetisyene ve halk sağlığı için bilinçlendirme çalışmalarına kadar sağlıkla ilgili her türlü konuda çalışma yapıyor

Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi'nde bulunan diyetisyen kilo problemi yaşayan Bornovalılara ücretsiz olarak yardımcı oluyor. 18-65 yaş arası kan tahlillerini yaptırarak gelen vatandaşlar kendileri için hazırlanan tıbbi beslenme tedavileri ile kalıcı olarak kilo verebiliyor. Ayrıca Bornova Belediyesi'nde görevli olan diyetisyen her Salı ve Çarşamba günleri EVKA-4 Mahallesi'nde bulunan Sağlıklı Anne Sağlıklı Aile Merkezi'n de görev yapıyor. Diyetisyen hizmetinden bu güne kadar yararlanan kişi sayısı ise 4 bin 195. Bornova'nın sağlık üssü haline gelen Merkez'de randevu sistemi ile çalışan bir diş hekimi de bulunuyor.

Hasta nakil için ambulans

Bornova Belediyesi tarafından verilen sağlık hizmetleri kapsamında hasta nakil ambulansları da yer alıyor. 2012 yılında başlayan ve yürüyemeyecek durumda olan hastalar için verilen hasta nakil hizmetlerinde bu güne kadar 15 bin 339 sefer yapıldı. İçinde sağlık görevlisi de bulunan araç sayesinde hastaların sağlık kuruluşlarına ve evlerine gidiş gelişleri kolaylaşıyor.