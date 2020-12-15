Bornova'da sivil katılım hamlesi

Bornova Belediyesi, sivil toplumu ve katılımı güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası bir kuruluş olan NDI (Ulusal Demokratik Enstitüsü) tarafından düzenlenen “Katılıyoruz” adlı programa kabul edildi.

Sivil katılımı güçlendirmek üzere yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen programa Ege Bölgesinden kabul edilen tek belediye olan Bornova Belediyesi, sivil aktörlerin katılımıyla hazırlanacak olan “Sivil Katılım Eylem Planı” ile birlikte, eğitimden mülteci haklarına kadar pek çok sorunun çözümünde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak. Yerel yönetimler ve sivil aktörlerin politika yapım ve uygulama süreçlerinde aralarındaki iletişimi ve iş birliğini arttırarak demokrasi kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen “Katılıyoruz” programı kapsamında birçok etkinliğe imza atılacak. Sorunları belirlemek üzere gerçekleştirilecek olan öz değerlendirme çalışmalarının ardından ortaya çıkan ihtiyaç haritasına göre stratejik iletişim, ağ kurma ve savunuculuk gibi konularda seminer, eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Sivil toplumun güçlendirilmesinin aynı zamanda demokrasi kültürünün geliştirilmesi açısından hayati önem taşıdığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kentin sorunlarını halkın katılımıyla çözüme kavuşturacaklarını söyledi.



