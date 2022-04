Bornova’da can dostlara yeni klinik

Bornova Belediyesi, sokak canlarının bakımı ve tedavisini daha etkin yapabilmek amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Pınarbaşı’nda bulunan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni baştan aşağı yeniledi. Gönüllülerin de katılımıyla gerçekleşen yenileme ve geliştirme çalışmaları sonucunda köpekler için ayrılan kısım büyütülürken, kediler için de yeni bir klinik açıldı

Genişletme çalışmaları kapsamında kliniğin köpeklere ayrılan kısmında kapasite iki kat arttırılarak eş zamanlı olarak 60 can dostunun barınabileceği yeni padoklar eklendi. Rehabilitasyon merkezinde kedi kliniği de açılırken, mama deposu ve idari binalar yenilendi. Yeni padoklar, kedi kliniği ve kafes bölümlerinde kullanılan ve can dostlarının sağlığı açısından önemli bir yer tutan havalandırma ve klima sistemi, yenileme çalışmalarına destek olan hayvanseverlerden de tam not aldı.

Bornova Hepimizin

Can dostların bakımı konusunda önemli bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova hepimizin derken can dostlarımızı da kastediyoruz. Sokak canlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmayı her zaman öncelik olarak bildik. Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizi baştan aşağı yeniledik. Bundan sonra can dostlarımıza daha modern ve sağlıklı koşullarda sahip çıkacağız. Bornovalı hayvanseverlerin de desteğiyle can dostlarımızın tedavi ve bakımına yönelik hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.