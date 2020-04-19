Bornova’da dayanışma

İzmir genelinde pek çok hayırsever ve iş adamının katkılarıyla toplanan gıda yardımları, Bornova Belediyesi ve Kızılay ekipleri tarafından Bornovalılara dağıtılıyor.

Koronavirüs salgını öncesinde işi ya da geliri olan pek çok kişinin de salgın nedeniyle gelirini kaybetmesi ve zor durumda kalması nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 11 bin destek kolisi ulaştırılacak. Gelen yardımların ayrıştırılarak paketlendiği bir yardım üssüne dönüşen Doğanlar’daki depoyu Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Türk Kızılay’ı Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ile birlikte Doğanlar’daki yardım üssünü birlikte ziyaret etti.

Birlik zamanı

İhtiyaç duyan tüm Bornovalıların yanında olduklarını söyleyen Başkan İduğ, “Bu sıkıntılı süreçte Belediyemizin envanterinde bulunan ihtiyaç sahipleri dışındaki koronavirüs mağdurlarına da destek olacağız. Çok sayıda işletme, hayırsever, yaklaşan mübarek Ramazan ayı nedeniyle irili ufaklı katkıda bulunuyor. Büyük bir dayanışma duygusu içinde gıda yardımları dışında kimi koli, kimi de çuval bazında bağış yapıyor. Bugüne kadar 11 bin yardım kolisini belediyemizin imkanları ve verilen katkılar ile oluşturduk. Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ve Türk Kızılay’ın işbirliğinde hiçbir ihtiyaç sahibinin yalnız kalmasına izin vermeyeceğiz. İlk günden bu yana işbirliğimiz sürüyor, bundan sonra da artarak devam edecek. Bu süreci ancak dayanışma, birlik ve beraberlik içinde atlatabiliriz.” dedi.

Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut ise kurumlar üstü ve siyaset üstü bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirterek, böylesi bir süreçte yapılan işbirliğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı Başkan İduğ’a ve Bornova Belediyesi’ne teşekkür eden Kurkut, “Zaman birlik olma zamanı” dedi. Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan ve dağıtımı yapılan gıda paketlerinde şeker, pirinç, bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut, makarna ve ayçicek yağı gibi ürünler bulunuyor. n Dilek Yardımcı