Bornova’da ilkokullar temizlendi

Bornova Belediyesi, ilk kez okula gitme heyecanı yaşayacak olan minikler için seferber oldu.

Okul öncesi ve birinci sınıflarda yüzyüze eğitime başlanacak 21 Eylül Pazartesi öncesi, ilçedeki ilkokullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, geleceğimiz olan çocukların sağlıklı ve güvenli koşullarda eğitim alması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Bornova Belediyesi Pazartesi günü yüzyüze eğitimin başlayacağı ilkokullara yönelik temizlik harekatı gerçekleştirdi. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin sağlıklı koşullarda eğitim alması için ilçedeki tüm ilkokullar dezenfekte edildi. Sınıflardan öğretmen odalarına, tuvaletlerden koridorlara her yer uzman ekiplerce insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen kimyasallar ile güvenli hale getirildi. Dezenfeksiyon işleminin yanı sıra bahçelerdeki bankların boyaları yenilendi, sosyal mesafe ve hijyen kuralarını anlatan uyarıcı baskılar yapıldı.

Mücadelede yanınızdayız

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, geleceğimiz olan çocukların sağlıklı ve güvenli koşullarda eğitim alması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Bornova Belediyesi olarak koronavirüs mücadelesinin başından beri vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olduk. Pazartesi günü ise yüzyüze eğitimle yeni bir süreç başlıyor. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlayışla okullarımızda gerekli çalışmayı yaptık, ihtiyaç duyulduğun da yapmaya devam edeceğiz” dedi.