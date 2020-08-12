Bornova’da denetim

Koronavirüs vakalarının tekrar yükselişe geçmesinin ardından ülke genelinde tedbirler arttırılırken, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Bornova Esnaf Odası Başkanı Mustafa Akkaya, ilçe merkezinde denetime çıktı. Genel, İduğ ve Akkaya, hem esnafı hem vatandaşları uyardı ve moral verdi.

Bornova’daki koronavirüs denetimleri Tarihi Çarşı içinde kurulan Yerel Üretici Pazarı’nda başladı. Bol kazançlar dilenen esnaftan ve alışverişe gelen vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uymaları, maske takmaları ve hijyene dikkat etmeleri istendi. Kaymakam Genel ve Başkan İduğ, pazaryerinin ardından banka şubeleri, marketler ve manavları da denetledi.

Tedbiri bırakmayalım

Vaka sayılarında son günlerde yaşanan artışa dikkat çeken Kaymakam Fatih Genel, “Çok sıkıntılı günler geçirdik. Alınan önlemlerle çok önemli mesafe katetmiştik ancak normalleşme sürecindeki gevşeme vaka sayılarının tekrar artmasına neden oldu. Tedbiri elden bırakmayalım, kurallara tam anlamı ile uyalım” dedi.

El ele verdik

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ise salgının başından bu yana ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlarla el ele verdiklerini belirterek, “Bu zorlu süreci ancak birlikte atlatabiliriz. Hem sağlığımız hem de cezai işlemle karşı karşıya kalmamak için maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyalım” diye konuştu. Bornova Esnaf Odası Başkanı Mustafa Akkaya da ilçe esnafı olarak büyük sorumluluk taşıdıklarını ifade ederek çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.



