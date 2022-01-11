YENİ ÖZELLİK GELİYOR
YENİ ÖZELLİK GELİYOR
0
KRAL VEYA KRALİÇESİNİ ARIYOR!
KRAL VEYA KRALİÇESİNİ ARIYOR!
0
DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR
DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR
0
BU GEVREK BAŞKA GEVREK!
BU GEVREK BAŞKA GEVREK!
0

Buca'da EKPSS kursları 14 Ocak’ta açılıyor

Engelli dostu kentler arasında yer alan Buca’da, Türkiye’nin en kapsamlı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursları 14 Ocak’ta başlıyor. Ayrı kategorilerdeki 5 sınıfta açılacak kurslar sayesinde, devlet memuru olmak isteyen engelli vatandaşlar hayallerine bir adım daha yaklaşacak

Buca'da EKPSS kursları 14 Ocak’ta açılıyor
11 Ocak 2022 Salı 11:13

Eğitimin önündeki engelleri kaldırmak için projeler üreten Buca Belediyesi’nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Buca Engelliler Derneği iş birliğiyle projelendirdiği EKPSS hazırlık kursları başlıyor. 2 yılda bir yapılan ve 2022 yılının Nisan ayında gerçekleşecek sınava hazırlık için 14 Ocak Cuma günü düzenlenecek törenle açılacak kurslardan, İzmir genelinde ikamet eden engelli vatandaşlar yararlanabilecek.

Kurslarda engel ve eğitim durumlarına göre toplam 5 sınıf yer alacak. Haftanın 7 günü, hafta içi sabah ve akşam ile hafta sonu gruplarına eğitim verecek kurslar hakkında bilgi almak isteyenlerin  (0232) 487 65 15 numaralı telefonu arayabileceği belirtildi.  


 

Etiketler; #buca belediyesi #ekpss #ekpss kurs
Önceki Haber
WhatsApp'a yeni özellik geliyor
Sonraki Haber
Bir genç sosyal medyada bu videoyu yayınladıktan sonra intihar etti!
İzmir Büyükşehir'den çevreci bir adım daha: Bitki atıkları ekonomiye kazandırılıyor
İzmir Büyükşehir'den çevreci bir adım daha: Bitki atıkları ekonomiye kazandırılıyor
0
Gazetecilerin sorunları Bayraklı’da konuşuldu
Gazetecilerin sorunları Bayraklı’da konuşuldu
0
Kurbağa polisler denizin altında böyle çalışıyor
Kurbağa polisler denizin altında böyle çalışıyor
0
İzmir'de kumar oynayan 61 kişiye ceza!
İzmir'de kumar oynayan 61 kişiye ceza!
0
Başkan Soyer'den Ankara çıkarmasına tepki: Yüzde 58 oy alarak seçilmiş bir başkan olarak...
Başkan Soyer'den Ankara çıkarmasına tepki: Yüzde 58 oy alarak seçilmiş bir başkan olarak...
0
İzmir Büyükşehir'in iflas ettiği iddialarına Başkan Soyer yanıt verdi
İzmir Büyükşehir'in iflas ettiği iddialarına Başkan Soyer yanıt verdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.