Buca'da EKPSS kursları 14 Ocak’ta açılıyor

Engelli dostu kentler arasında yer alan Buca’da, Türkiye’nin en kapsamlı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursları 14 Ocak’ta başlıyor. Ayrı kategorilerdeki 5 sınıfta açılacak kurslar sayesinde, devlet memuru olmak isteyen engelli vatandaşlar hayallerine bir adım daha yaklaşacak

Eğitimin önündeki engelleri kaldırmak için projeler üreten Buca Belediyesi’nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Buca Engelliler Derneği iş birliğiyle projelendirdiği EKPSS hazırlık kursları başlıyor. 2 yılda bir yapılan ve 2022 yılının Nisan ayında gerçekleşecek sınava hazırlık için 14 Ocak Cuma günü düzenlenecek törenle açılacak kurslardan, İzmir genelinde ikamet eden engelli vatandaşlar yararlanabilecek.

Kurslarda engel ve eğitim durumlarına göre toplam 5 sınıf yer alacak. Haftanın 7 günü, hafta içi sabah ve akşam ile hafta sonu gruplarına eğitim verecek kurslar hakkında bilgi almak isteyenlerin (0232) 487 65 15 numaralı telefonu arayabileceği belirtildi.



