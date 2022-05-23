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Buca'da gençlik buluşması

Buca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında "Buca Gençlik Buluşması" düzenledi. Birbirinden renkli etkinlikler,  MelikJoy Konseri ile finale ulaştı

Buca'da gençlik buluşması
23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:34

Buca Gölet Tesisleri'nde gerçekleştirilen "Buca Gençlik Buluşması", karaoke yarışmasından en çılgın kombin yarışmasına, dans yarışmasından boya savaşına kadar bir dizi renkli etkinliğe sahne oldu. Gençlerin doyasıya eğlendiği günün akşamında DJ performansı ve MelikJoy Konseri ile coşku doruğa ulaştı.

Toplam 80 bine ulaşan üniversite öğrencisi nüfusu ile Türkiye'nin üniversite kentlerinden biri olan Buca'da, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmaların ve müzik etkinliklerinin olduğu "Buca Gençlik Buluşması"na yoğun ilgi gösterildi. Gençlerin eğitim, bilim ve sanat alanında desteklenmesinin yanı sıra erişilebilir kültürel etkinliklerle sosyalleşmelerini sağlayan Buca Belediyesi, binlerce gencin tek bir ağızdan şarkı söylediği Norm Ender Konseri coşkusunun ardından bu kez de gençleri festivalde bir araya getirdi. Son dönemlerin gözde sanatçılarından biri olan MelikJoy'un şarkıları eşliğinde unutulmaz anlar yaşandı.

Etiketler; #buca #gençlik buluşması
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