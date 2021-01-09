Buca'da ormanlık alanı çöpe çevirdiler

İzmir Buca’da ormanlık alan dökülen molozlar nedeniyle çöp sahasına döndü. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi

İzmir’in Buca ilçesinin Yıldızlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alan çöp alanına döndü. Alana dökülen moloz, hafriyat, evsel atıklar yüzünden cennet gibi olan alan adeta çöp yuvası gibi oldu.

Manzarayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yetkililerden önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, dökülen moloz ve hafriyatın her geçen gün arttığını ve bir an önce bu duruma çare bulunması gerektiğini ifade etti.

Bölgedeki molozlara tepki gösteren 63 yaşındaki Mustafa Toköz, molozların gece kamyonlarla getirilip buraya döküldüğünü söyledi. Her gün bu bölgeye bu şekilde moloz döküldüğünü belirten Toköz, ancak araçların plakasını alamadığını anlattı.

Yılmaz Toköz ise birçok kişinin atıklarını getirip buraya döktüğünü söyledi. İnsanların 'nasılsa bize kimse karışamaz' diye düşündüğünü anlatan Toköz, çevreye dökülenlerle birlikte bu bölgeden 100 kamyon moloz çıkacağını ifade etti.