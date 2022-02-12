Buca otobüs hatlarına metro töreni için bir günlük düzenleme

Başlangıç durağı Şirinyer Aktarma Merkezi olan yedi otobüs hattının güzergâhları, Buca-Üçyol Metro Hattı’nın temel atma töreni nedeniyle 14 Şubat Pazartesi gününe özel olarak değiştirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metro Hattı inşaatına 14 Şubat Pazartesi günü başlıyor. ESHOT Şirinyer Otobüs Garajı alanında düzenlenecek temel atma töreni kapsamında Cemil Şeboy Caddesi’nin 504 Sokak ile Koşu Yolu Caddesi arasındaki kısmı trafiğe kapatılacak. Bu nedenle bazı otobüs hatlarının güzergâhlarında geçici değişiklikler yapıldı.

Bir gün uygulanacak

Yalnızca 14 Şubat Pazartesi günü geçerli olacak planlamalar kapsamında; 36 (Şirinyer Aktarma Merkezi – Gümrük), 236 (Şirinyer Aktarma Merkezi – Gümrük), 418 (Şirinyer Aktarma Merkezi – Halkapınar Metro), 466 (Şirinyer Aktarma Merkezi – Konak) ve 465 (Tınaztepe – Konak) numaralı hatların gidiş güzergâhları değiştirildi. 818 (ESBAŞ Aktarma – Şirinyer Aktarma Merkezi) ve 878 (Tınaztepe – Şirinyer Aktarma Merkezi) hatlarında ise hem gidiş hem de dönüş güzergâhları değiştirildi.

Zeynep Bastık konseri de var

Buca-Üçyol Metro Hattı’nın temel atma töreni, Şirinyer Pazaryeri’nin arkasındaki ESHOT Garajı alanında (Cemil Şeboy Caddesi) saat 17.00’de yapılacak. Törenin ardından sanatçı Zeynep Bastık konser verecek. Çamlıkule İstasyonu’nun bulunacağı alanda ise metro inşaatının ilk kazısı başlayacak. Kazı görüntüleri, eş zamanlı olarak törende ekrana yansıtılacak.

