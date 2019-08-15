Buca'ya Fethi Sekin Parkı

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017 günü gerçekleştirilmek istenen kanlı terör eylemini canı pahasına engelleyen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adı Yaylacık Mahallesi'nde yapılacak olan parka verilecek.

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017 günü gerçekleştirilmek istenen kanlı terör eylemini canı pahasına engelleyen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in anısı Buca'da yaşatılacak. Yaylacık Mahallesi'nde yapılacak olan parka kahraman şehidin adının verilmesiyle ilgili konuşan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Fethi Sekin, kanlı günlerin kırılma noktası olmuştur" dedi.

Buca Belediyesi, İzmir'in unutulmaz kahramanı Fethi Sekin'in anısını yaşatmak için ortak karar aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Yaylacık Mahallesi 46 Sokak'ta yapılması planlanan parka; 5 Ocak 2017 tarihinde PKK terör örgütü tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen bombalı terör eylemine zamanında müdahale edip canını feda ederek bir faciayı önleyen ve kahramanlığıyla Türkiye tarihine geçen şehit polis memuru Şehit Fethi Sekin Parkı adı verilecek. Geçtiğimiz ay meclis oturumunda gündeme gelen önerge, tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Acıları unutmuyoruz

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Geride bıraktığımız 3 yıllık dönemde Türkiye hain terör örgütü IŞİD'in kanlı saldırıları altında yüzlerce canını kaybetti. Gündem ne kadar değişse de biz hiçbir zaman bu acıları unutmadık. Hiç şüphesiz ki bizi en çok etkileyen olaylardan birisi de 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıydı. Bir hukukçu olarak ayrıca hassasiyet gösterdiğim olayın başarıya ulaşmamasındaki en büyük unsur şüphesiz şehit memurumuz Fethi Sekin'dir. Fethi Sekin, canı pahasına engellediği bu faciayla, kanlı günlerin kırılma noktası olmuştur. Böylesine bir kahramanlık hikayesini biz Buca'da da sonuna kadar yaşatacağız" diye konuştu.